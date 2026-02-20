Jalore School Accident: हृदयविदारक हादसा; स्कूल में खेल रही पांच साल की मासूम पर गिरी दीवार, मौके पर ही मौत

जैसे ही मासूम की मौत की खबर उसके घर पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया। माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, स्थानीय ग्रामीणों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी। मरूधर शिक्षण संस्थान 12वीं तक का स्कूल है जहां करीब 350 बच्चे पढ़ते हैं। प्रशासन ने स्कूल भवन की स्थिति को लेकर जांच शुरू कर दी है।