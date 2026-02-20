20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जालोर

Jalore School Accident: हृदयविदारक हादसा; स्कूल में खेल रही पांच साल की मासूम पर गिरी दीवार, मौके पर ही मौत

जालोर के सायला स्थित एक निजी स्कूल में शुक्रवार को दीवार गिरने से पहली कक्षा की छात्रा की मौत हो गई। 5 वर्षीय प्रीति कुमारी स्कूल में खेल रही थी, तभी ईंटों और बोर्ड का ढांचा उस पर गिर गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में मातम है और ग्रामीणों ने स्कूल प्रबंधन की लापरवाही पर भारी आक्रोश जताया है।

less than 1 minute read
Google source verification

जालोर

image

Gajanand Prajapat

Feb 20, 2026

6 Year Old Girl Crushed to Death as School Wall Collapses in Jalore Rajasthan

Preeti Kumari (पत्रिका फोटो)

Jalore News: जिले के सायला थाना क्षेत्र के बावतरा गांव से एक बेहद हृदयविदारक खबर सामने आई है। यहां के 'मरुधर शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय' में शुक्रवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक मासूम छात्रा की जान चली गई। स्कूल परिसर में खेल रही 5 वर्षीय मासूम प्रीति कुमारी पर अचानक दीवार गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

खेलते समय काल बनी स्कूल की दीवार

जानकारी के अनुसार, मृतका प्रीति कुमारी (5), जो कक्षा प्रथम में पढ़ती थी, बालोतरा जिले के असाडा की निवासी थी। शुक्रवार दोपहर वह स्कूल में अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान क्लास में फाइबर ईंटों के सहारे रखा एक भारी बोर्ड अचानक गिर गया। मासूम प्रीति उस भारी मलबे के नीचे दब गई और उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला।

अस्पताल पहुंचने से पहले ही तोड़ा दम

हादसे के बाद स्कूल परिसर में चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर स्कूल स्टाफ मौके पर पहुंचा और आनन-फानन में बच्ची को मलबे से निकालकर सायला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। हालांकि, हादसे की गंभीरता इतनी अधिक थी कि डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही सायला थाना पुलिस अस्पताल और स्कूल पहुंची।

ग्रामीणों में भारी आक्रोश

जैसे ही मासूम की मौत की खबर उसके घर पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया। माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, स्थानीय ग्रामीणों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी। मरूधर शिक्षण संस्थान 12वीं तक का स्कूल है जहां करीब 350 बच्चे पढ़ते हैं। प्रशासन ने स्कूल भवन की स्थिति को लेकर जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान हाईकोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, जानिए इससे पहले कब-कब मिली धमकियां
जयपुर
Rajasthan High Court

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Feb 2026 05:42 pm

Published on:

20 Feb 2026 05:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Jalore School Accident: हृदयविदारक हादसा; स्कूल में खेल रही पांच साल की मासूम पर गिरी दीवार, मौके पर ही मौत

बड़ी खबरें

View All

जालोर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Triple Murder: घर के अंदर बिछी थी पत्नी-बेटा-बेटी की खून से लथपथ लाश, आंगन में टहलता मिला हत्यारा ​पति

Rajasthan triple murder
जालोर

जालोर में पति ने की पत्नी और दो बच्चों की निर्मम हत्या, निमंत्रण में जाने से एक बच्चे की बची जान

Jalore Murder
जालोर

चिंकारा के बच्चे की ‘मां’ बनी पालूदेवी, पांच दिनों तक पिलाया अपना दूध, अरंडी की फसल में मिला था तड़पता हुआ

Deer, baby deer, rescue of baby deer, woman feeds milk to baby deer, Jalore News
जालोर

Rajasthan Road: राजस्थान के इन 3 जिलों को मिली बड़ी सौगात, 115 करोड़ की लागत से बनेंगी नई सड़कें और पुल

New Road Project in Rajasthan
जालोर

Rajasthan Motivational Story: गरीब परिवार की बेटी के विवाह में 11 लाख का कन्यादान, भामाशाह की दिलदारी बनी मिसाल

rajasthan motivational story
जालोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.