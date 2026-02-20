राजस्थान हाईकोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, जानिए इससे पहले कब-कब मिली धमकियां

31 अक्टूबर 2025 के बाद से यह 10वीं बार है जब जयपुर हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। यानी कुछ ही महीनों में 10 बार न्यायपालिका को निशाना बनाने की कोशिश हुई। यह चाहे अफवाह या धमकी ही क्यों न हो। इससे पहले हाईकोर्ट को 5 दिसंबर, 8, 9, 10 और 11 दिसंबर को धमकी मिली। वहीं, साल 2026 में 6, 17 और 19 फरवरी को हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है।