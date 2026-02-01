Sawai Madhopur: सफाईकर्मी की बेटी की शादी में ‘मायरा’ लेकर पहुंचा पूरा थाना, 15 साल की सेवा का मिला इनाम

Sawai Madhopur News: अक्सर पुलिस को सिर्फ लाठी और कानून से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन सवाईमाधोपुर के कोतवाली थाने ने गुरुवार को एक और तस्वीर पेश की संवेदनशीलता की, अपनेपन की, इंसानियत की। एक सफाईकर्मी को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन थाने के लोगों ने सफाईकर्मी की मेहनत को याद रखा। और जब मौका आया, तो उन्होंने साबित किया कि इंसान की कद्र उसकी पोस्ट से नहीं, उसके किरदार से होती है।