Rajasthan: आदिवासी महिलाओं की खुशहाली के रंग, गालों पर महकेगी हर्बल गुलाल, प्रदेशभर में डिमांड

उदयपुर जिले में आदिवासी महिलाओं की चार समितियां हर्बल गुलाल निर्माण में जुटी हैं। यह गुलाल पलाश सहित विभिन्न वन औषधीय फूलों को सुखाकर पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से तैयार किया जाता है। इस कार्य में वन निगम की ओर से कच्चा माल, प्रशिक्षण, पैकेजिंग और ब्रांडिंग तक में सहायता दी जा रही है। उदयपुर साउथ मंडल के कोडियात क्षेत्र में बड़े स्तर पर हर्बल गुलाल तैयार किया जा रहा है।