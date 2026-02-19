19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

Rajasthan: आदिवासी महिलाओं की खुशहाली के रंग, गालों पर महकेगी हर्बल गुलाल, प्रदेशभर में डिमांड

उदयपुर में वन विभाग की मदद से 200 से ज्यादा आदिवासी महिलाएं जंगल की वन औषधियों से हर्बल गुलाल तैयार कर रही हैं। इसके साथ ही पहली बार गोबर के कंडों की मालाएं भी बनाईं हैं। चार समितियां इस काम को संभाल रहीं हैं। प्रदेशभर में इस हर्बल गुलाल की डिमांड है।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Gajanand Prajapat

Feb 19, 2026

हर्बल गुलाल (पत्रिका फोटो)

Udaipur News: होली का त्योहार खुशियों और रंगों का प्रतीक है, लेकिन इस बार आदिवासी महिलाओं के लिए यह पर्व खुशहाली की दोहरी सौगात लेकर आ रहा है। जंगल की गोद में पली वन औषधियों से तैयार हर्बल गुलाल की डिमांड बढ़ने से 200 से ज्यादा आदिवासी महिलाओं के घरों में स्वावलंबन की खुशबू महक उठी है।

वन विभाग की ओर से विभिन्न वन मंडलों पर करीब 18 क्विंटल हर्बल गुलाल तैयार कराया जा रहा है। गुलाल के ऑर्डर स्थानीय स्तर पर भी आ रहे हैं तो जयपुर समेत प्रदेश के कई शहरों में इसकी मांग है। हर्बल गुलाल साढ़े चार सौ रुपए प्रति किलो के दाम पर बेचा जा रहा है।

पहली बार बनी कंडों की माला

इस बार होली में एक नई पहल भी देखने को मिल रही है। आदिवासी महिलाओं ने होलिका दहन के लिए गोबर की मालाएं तैयार की है। पारंपरिक गोबर के कंडों को सूत में पिरोकर बनाई यह माला होली जलाने में उपयोगी होगी।

वन विभाग ने ये मालाएं महिलाओं से तैयार कराई हैं, जिन्हें हर्बल गुलाल के साथ बिक्री के लिए रखा जाएगा। इससे महिलाओं को अतिरिक्त आय का नया जरिया मिलेगा। विभिन्न वन मंडलों में करीब 1000 से ज्यादा मालाएं तैयार की गई है।

चार समितियां संभाल रहीं जिम्मेदारी

उदयपुर जिले में आदिवासी महिलाओं की चार समितियां हर्बल गुलाल निर्माण में जुटी हैं। यह गुलाल पलाश सहित विभिन्न वन औषधीय फूलों को सुखाकर पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से तैयार किया जाता है। इस कार्य में वन निगम की ओर से कच्चा माल, प्रशिक्षण, पैकेजिंग और ब्रांडिंग तक में सहायता दी जा रही है। उदयपुर साउथ मंडल के कोडियात क्षेत्र में बड़े स्तर पर हर्बल गुलाल तैयार किया जा रहा है।

हर्बल गुलाल से मिल रहा रोजगार

हर्बल गुलाल और कंडों की माला से आदिवासी महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। इस गुलाल की प्रदेशभर में डिमांड है। प्राकृतिक रंग शरीर के लिए भी नुकसानदायक नहीं होते। कोडियात वन नाका पर गुलाल तैयार किया जा रहा है। - अजय चित्तौड़ा, उपवन संरक्षक, उदयपुर साउथ मंडल

ये भी पढ़ें

सरहदी क्षेत्र में संदिग्ध को पकड़ा, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट
जैसलमेर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Feb 2026 03:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Rajasthan: आदिवासी महिलाओं की खुशहाली के रंग, गालों पर महकेगी हर्बल गुलाल, प्रदेशभर में डिमांड

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Supreme Court: फिल्ममेकर विक्रम भट्ट और पत्नी को बड़ी राहत, 44 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में जमानत मंजूर

फिल्ममेकर विक्रम भट्ट और पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
उदयपुर

Aravalli Hills : अरावली के पहरेदार बनेंगे टेरिटोरियल आर्मी के जवान, वन विभाग का खाका तैयार, बस मंजूरी का इंतजार

Territorial Army soldiers become Aravalli guard Rajasthan Forest Department prepared blueprint
उदयपुर

राजस्थान में महिला BJP नेत्री और वकील का अश्लील वीडियो वायरल, राजनीतिक गलियारों में मचा हड़कंप, कई नेताओं पर गिर सकती है गाज

Rajasthan BJP Leader Leaked Video Scandal
उदयपुर

Rashmika-Vijay Wedding: उदयपुर में सात फेरे लेंगे रश्मिका-विजय? वेडिंग टीम से साइन कराया NDA, ठुकराए OTT के ऑफर

Vijay Deverkonda And Rashmika Mandana Wedding
उदयपुर

लंबे इंतजार के बाद लायन सफारी शुरू, रेप्टाइल्स पार्क में देख सकेंगे रेंगने वाले जीवों की दुनिया

रेप्टाइल हाउस में 10 अत्याधुनिक एंक्लोजर बनाए गए हैं, जिनमें विभिन्न प्रजातियों के सरीसृपों को प्राकृतिक आवास के अनुरूप सुरक्षित रखा गया है।
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.