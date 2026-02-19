Supreme Court: फिल्ममेकर विक्रम भट्ट और पत्नी को बड़ी राहत, 44 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में जमानत मंजूर

डॉ. अजय मुर्डिया ने आरोप लगाया था कि विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी ने उनकी बायोपिक और अन्य फिल्में बनाने के नाम पर उनसे करोड़ों रुपये का निवेश कराया। शिकायत के अनुसार, भट्ट दंपति ने भारी मुनाफे का लालच देकर उनसे करीब 30 करोड़ रुपये लिए, लेकिन फिल्में नहीं बनीं। मुर्डिया ने कुल 44.7 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, जालसाजी और पैसों के दुरुपयोग का केस दर्ज कराया था। इसी मामले में राजस्थान पुलिस ने पिछले साल दिसंबर में उन्हें मुंबई से गिरफ्तार किया था।