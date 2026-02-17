लंबे इंतजार के बाद लायन सफारी शुरू, रेप्टाइल्स पार्क में देख सकेंगे रेंगने वाले जीवों की दुनिया

मुख्य अतिथि कटारिया ने सर्वप्रथम सज्जनगढ़ बायोलाजिकल पार्क परिसर में नवनिर्मित आधुनिक रेप्टाइल हाउस का फीता काटकर उद्घाटन किया। मुख्य वन संरक्षक सेडूराम यादव ने बताया कि इस रेप्टाइल हाउस में 10 अत्याधुनिक एंक्लोजर बनाए गए हैं, जिनमें विभिन्न प्रजातियों के सरीसृपों को प्राकृतिक आवास के अनुरूप सुरक्षित रखा गया है। यह सुविधा न केवल वन्यजीव संरक्षण को मजबूती देगी, बल्कि पर्यटकों और विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक भी सिद्ध होगी।