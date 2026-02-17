17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

लंबे इंतजार के बाद लायन सफारी शुरू, रेप्टाइल्स पार्क में देख सकेंगे रेंगने वाले जीवों की दुनिया

उदयपुर के इको टूरिज्म में जुड़ा नया अध्याय, पंजाब के राज्यपाल कटारिया ने किया उद्घाटनउदयपुर. उदयपुर के इको टूरिज्म में सोमवार को नया अध्याय जुड़ गया। बहुप्रतीक्षित सज्जनगढ़ लायन सफारी और रेप्टाइल्स पार्क का पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के मुख्य आतिथ्य में समारोहपूर्वक लोकार्पण हुआ। कटारिया ने वाइल्डलाइफ रेस्क्यू सेंटर का भी उद्घाटन [&hellip;]

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Mukesh Gaur

Feb 17, 2026

रेप्टाइल हाउस में 10 अत्याधुनिक एंक्लोजर बनाए गए हैं, जिनमें विभिन्न प्रजातियों के सरीसृपों को प्राकृतिक आवास के अनुरूप सुरक्षित रखा गया है।

बायोलॉजिकल पार्क में सोमवार को लॉयन सफारी का उद्घाटन के बाद सफारी में घूमता लॉयन

उदयपुर के इको टूरिज्म में जुड़ा नया अध्याय, पंजाब के राज्यपाल कटारिया ने किया उद्घाटन

उदयपुर. उदयपुर के इको टूरिज्म में सोमवार को नया अध्याय जुड़ गया। बहुप्रतीक्षित सज्जनगढ़ लायन सफारी और रेप्टाइल्स पार्क का पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के मुख्य आतिथ्य में समारोहपूर्वक लोकार्पण हुआ। कटारिया ने वाइल्डलाइफ रेस्क्यू सेंटर का भी उद्घाटन किया।

मुख्य अतिथि कटारिया ने सर्वप्रथम सज्जनगढ़ बायोलाजिकल पार्क परिसर में नवनिर्मित आधुनिक रेप्टाइल हाउस का फीता काटकर उद्घाटन किया। मुख्य वन संरक्षक सेडूराम यादव ने बताया कि इस रेप्टाइल हाउस में 10 अत्याधुनिक एंक्लोजर बनाए गए हैं, जिनमें विभिन्न प्रजातियों के सरीसृपों को प्राकृतिक आवास के अनुरूप सुरक्षित रखा गया है। यह सुविधा न केवल वन्यजीव संरक्षण को मजबूती देगी, बल्कि पर्यटकों और विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक भी सिद्ध होगी।

इसके पश्चात कटारिया ने वाइल्डलाइफ रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने रेस्क्यू सेंटर के एंक्लोजर में रखे गए एशियाई शेर ‘सुल्तान’ और शेरनी ‘सुनैना’ को लायन सफारी क्षेत्र में स्वच्छंद विचरण के लिए मुक्त किया।

इसके बाद कटारिया लायन सफारी के मुख्यद्वार पर पहुंचे, जहां उन्होंने पट्टिका का अनावरण कर औपचारिक उद्घाटन किया। कटारिया सहित अन्य अतिथियों ने विशेष सफारी वाहनों में बैठकर लायन सफारी का अवलोकन किया और वन्यजीवों को प्राकृतिक वातावरण में देखकर प्रसन्नता व्यक्त की।

पर्यटन को मिलेगी नई ऊंचाइयां

कटारिया ने कहा कि लायन सफारी और रेप्टाइल हाउस उदयपुर के पर्यटन विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। उन्होंने इसे मेवाड़ क्षेत्र के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे वन्यजीव संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के अवसर भी बढ़ेंगे। इससे पूर्व कटारिया ने पौधरोपण भी किया।

कार्यक्रम के दौरान संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी, जिला कलक्टर नमित मेहता, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक वेंकटेश शर्मा, समाजसेवी रविंद्र श्रीमाली, गोविंद सिंह टांक, रजनी डांगी, मुख्य वन संरक्षक सुनील छिद्री, मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) सेडूराम यादव, उपवन संरक्षक मुकेश सैनी, अजय चित्तौड़ा, यादवेंद्र सिंह चुंडावत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी, वन्यजीव विशेषज्ञ, प्रकृति प्रेमी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Feb 2026 06:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / लंबे इंतजार के बाद लायन सफारी शुरू, रेप्टाइल्स पार्क में देख सकेंगे रेंगने वाले जीवों की दुनिया

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

18 से सप्ताह में 6 दिन दौड़ेगी नए भारत की आधुनिक ट्रेन

यह वंदे भारत एक्सप्रेस 8 कोचों की है, जिसमें 7 वातानुकूलित कुर्सीयान (चेयर कार) और 1 एक्जीक्यूटिव चेयर कार शामिल है।
उदयपुर

खुशखबरी: राजस्थान के 8 रोडवेज बस स्टैंड्स का 300 करोड़ से होगा कायाकल्प, मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधा

Udaipur Among Rajasthan 8 Cities 300 Crore PPP Plan to Transform Bus Stands with Airport Like Facilities
उदयपुर

8वें वेतन आयोग के नाम पर बड़ा स्कैम: व्हाट्सएप पर आई ये एक फाइल और खाली हो गया बैंक खाता, तुरंत पढ़ें ये एडवाइजरी

8th Pay Commission Big Scam
उदयपुर

थकान की इंतेहा: स्टोर की रैक को ही बना लिया बिस्तर, कर्मचारी की हालत देख भड़के लोग, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

Udaipur Viral Video
उदयपुर

8वें वेतन आयोग के नाम पर सरकारी कर्मचारियों से हो रही ठगी, जानें गृह मंत्रालय द्वारा जारी चेतावनी

8th Pay Commission
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.