17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

खुशखबरी: राजस्थान के 8 रोडवेज बस स्टैंड्स का 300 करोड़ से होगा कायाकल्प, वेटिंग रूम से फूड कोर्ट तक, मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधा

उदयपुर समेत राजस्थान के आठ शहरों के रोडवेज बस स्टैंड पीपीपी मॉडल पर विकसित किए जाएंगे। करीब 300 करोड़ रुपए खर्च कर इन्हें मॉल और एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Arvind Rao

Feb 17, 2026

Udaipur Among Rajasthan 8 Cities 300 Crore PPP Plan to Transform Bus Stands with Airport Like Facilities

8 रोडवेज बस स्टैंड्स का 300 करोड़ से होगा कायाकल्प (पत्रिका फाइल फोटो)

Udaipur: राजस्थान में सरकारी सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश के बस स्टैंड्स की अब पुरानी और जर्जर सूरत बदलने वाली है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने उदयपुर समेत प्रदेश के आठ प्रमुख शहरों के बस अड्डों को 'वर्ल्ड क्लास' बनाने की तैयारी पूरी कर ली है।

बता दें कि करीब 300 करोड़ रुपए के इस मेगा प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर धरातल पर उतारा जाएगा। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बस स्टैंड अब सिर्फ बस पकड़ने की जगह नहीं रहेंगे। इन्हें एक 'मल्टी-परपज हब' के रूप में डिजाइन किया जा रहा है।

पूरी तरह बसों के संचालन और यात्रियों के आवागमन के लिए सुरक्षित रहेगा। यहां रोडवेज के प्रशासनिक ऑफिस बनाए जाएंगे। यहां प्राइवेट निवेश के जरिए होटल, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और कॉर्पोरेट ऑफिस खोले जाएंगे।

उदयपुर बस स्टैंड का खास 'टूरिस्ट स्पेशल' डिजाइन

झीलों की नगरी उदयपुर एक प्रमुख पर्यटन केंद्र है। इसे ध्यान में रखते हुए उदयपुर डिपो के प्रबंधक हेमंत शर्मा ने बताया कि यहां के बस स्टैंड को 16,788 वर्गमीटर जमीन पर पुनर्विकसित किया जाएगा। पर्यटकों की भारी संख्या को देखते हुए यहां डिजिटल सेवाओं, आधुनिक वेटिंग लाउंज और हाईटेक पार्किंग पर विशेष जोर दिया जा रहा है। शहर के मुख्य केंद्र में होने के कारण इसे काफी व्यवस्थित और आकर्षक लुक दिया जाएगा।

किन शहरों की कितनी जमीन पर मचेगी चमक?

इस प्रोजेक्ट में बीकानेर के बस स्टैंड को सबसे बड़ा क्षेत्र मिला है। नीचे देखें किस शहर में कितनी जमीन पर विकास कार्य होगा।

  • बीकानेर में 40,000 वर्गमीटर
  • भरतपुर में 30,917 वर्गमीटर
  • भीलवाड़ा में 28,198 वर्गमीटर
  • अजमेर में 24,767 वर्गमीटर
  • ब्यावर में 24,404 वर्गमीटर
  • बूंदी में 20,982 वर्गमीटर
  • उदयपुर में 16,788 वर्गमीटर
  • चित्तौड़गढ़ में 15,124 वर्गमीटर

अगले हफ्ते लगेगी मुहर, फिर शुरू होगा काम

रोडवेज अधिकारियों के अनुसार, जयपुर मुख्यालय में इन प्रपोजल्स पर मंथन अंतिम चरण में है। एक विशेष कमेटी फिलहाल बिडर्स (बोलीदाताओं) की तकनीकी योग्यता और उनके इनोवेटिव आइडियाज की जांच कर रही है। अगले हफ्ते फाइनल प्लान राज्य सरकार को भेजा जाएगा। सरकार की मंजूरी मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

यात्रियों को क्या होगा सीधा फायदा?

यात्रियों को बैठने के लिए एसी वेटिंग हॉल और साफ-सुथरे टॉयलेट्स मिलेंगे। कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ने से रोडवेज की आय में इजाफा होगा, जिससे बसों के रखरखाव में सुधार होगा। डिजिटल बोर्ड, सुव्यवस्थित ट्रैफिक मैनेजमेंट और हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम से यात्रा सुरक्षित और सुगम होगी।

ये भी पढ़ें

थकान की इंतेहा: स्टोर की रैक को ही बना लिया बिस्तर, कर्मचारी की हालत देख भड़के लोग, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
उदयपुर
Udaipur Viral Video

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Feb 2026 03:02 pm

Published on:

17 Feb 2026 02:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / खुशखबरी: राजस्थान के 8 रोडवेज बस स्टैंड्स का 300 करोड़ से होगा कायाकल्प, वेटिंग रूम से फूड कोर्ट तक, मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधा

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

8वें वेतन आयोग के नाम पर बड़ा स्कैम: व्हाट्सएप पर आई ये एक फाइल और खाली हो गया बैंक खाता, तुरंत पढ़ें ये एडवाइजरी

8th Pay Commission Big Scam
उदयपुर

थकान की इंतेहा: स्टोर की रैक को ही बना लिया बिस्तर, कर्मचारी की हालत देख भड़के लोग, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

Udaipur Viral Video
उदयपुर

8वें वेतन आयोग के नाम पर सरकारी कर्मचारियों से हो रही ठगी, जानें गृह मंत्रालय द्वारा जारी चेतावनी

8th Pay Commission
उदयपुर

सफाई व्यवस्था पर सख्त नगर निगम, कचरा जलाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश

नगर निगम आयुक्त ने रविवार को विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
उदयपुर

सड़क बनाने में टूटी पाइपलाइन नहीं डाली, जलापूर्ति के साथ ही नई सड़क पर भी संकट

नई पाइपलाइन डाले बिना ही सड़क का निर्माण कर दिया गया। अब पाइपलाइन दुरुस्त करने के लिए दोबारा सड़क काटने की नौबत बन सकती है।
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.