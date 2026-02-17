8वें वेतन आयोग के नाम पर बड़ा स्कैम: व्हाट्सएप पर आई ये एक फाइल और खाली हो गया बैंक खाता, तुरंत पढ़ें ये एडवाइजरी

बैंकिंग जानकारी चुराकर मिनटों में ही खाता साफ हो जाता है। गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने साइबर दोस्त पहल के जरिए अलर्ट जारी किया है। कहा है कि 8वें वेतन आयोग के नाम पर चल रहा व्हाट्सएप एपीके स्कैम गंभीर खतरा है। जागरूकता, सावधानी और आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा ही इस डिजिटल जाल से बचाव का सबसे सही उपाय है।