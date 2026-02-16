Vande Bharat Train : राजस्थान के नए रूट पर दौड़ पड़ी ‘वंदे भारत’ ट्रेन, जानें शेड्यूल और सुविधाओं से लेकर सब कुछ    

उदयपुर। राजस्थान के दक्षिणी द्वार उदयपुर के लिए 16 फरवरी 2026 की तारीख ऐतिहासिक बन गई है। उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक विशेष समारोह में उदयपुर सांसद डॉ. मन्ना लाल रावत, चित्तौड़गढ़ सांसद चंद्र प्रकाश जोशी और राज्यसभा सांसद चुन्नी लाल गरासिया सहित कई गणमान्य अतिथियों ने 'वंदे भारत एक्सप्रेस' की उद्घाटन स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान स्टेशन 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम' के नारों से गुंजायमान रहा।