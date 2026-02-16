16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

उदयपुर

Vande Bharat Train : राजस्थान के नए रूट पर दौड़ पड़ी ‘वंदे भारत’ ट्रेन, जानें शेड्यूल और सुविधाओं से लेकर सब कुछ    

राजस्थान के मेवाड़ अंचल के लिए का दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया है। झीलों की नगरी उदयपुर और गुजरात के व्यापारिक केंद्र अहमदाबाद (असारवा) के बीच बहुप्रतीक्षित वंदे भारत एक्सप्रेस का भव्य शुभारंभ हो गया है। उदयपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक गरिमामयी समारोह में इस 'सेमी-हाई स्पीड' ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Nakul Devarshi

Feb 16, 2026

vande bharat

उदयपुर। राजस्थान के दक्षिणी द्वार उदयपुर के लिए 16 फरवरी 2026 की तारीख ऐतिहासिक बन गई है। उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक विशेष समारोह में उदयपुर सांसद डॉ. मन्ना लाल रावत, चित्तौड़गढ़ सांसद चंद्र प्रकाश जोशी और राज्यसभा सांसद चुन्नी लाल गरासिया सहित कई गणमान्य अतिथियों ने 'वंदे भारत एक्सप्रेस' की उद्घाटन स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान स्टेशन 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम' के नारों से गुंजायमान रहा।

बच्चों के चेहरे पर दिखी मुस्कान

इस नए रूट पर चली ट्रेन में सफर करने वालों के लिए ये विशेष पल ख़ास रहा। पैसेंजर्स ने अपने अनुभव साझा किए। वहीं शुभारंभ के इस खास मौके पर स्कूली बच्चों को इस आधुनिक ट्रेन में यात्रा करने का अवसर दिया गया। बच्चों ने उत्साह के साथ ट्रेन की सुविधाओं का आनंद लिया। उद्घाटन स्पेशल ट्रेन (09663) दोपहर 12:25 बजे उदयपुर से रवाना हुई जो शाम 05:15 बजे असारवा (अहमदाबाद) पहुंचेगी।

18 फरवरी से नियमित संचालन

यात्रियों के लिए नियमित व्यावसायिक सेवा 18 फरवरी 2026 से शुरू होगी। यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन (मंगलवार को छोड़कर) संचालित की जाएगी।

  • गाड़ी संख्या 26963: उदयपुर से सुबह 06:10 बजे रवाना होकर सुबह 10:25 बजे असारवा पहुँचेगी।
  • गाड़ी संख्या 26964: असारवा (अहमदाबाद) से शाम 05:45 बजे रवाना होकर रात 10:00 बजे उदयपुर पहुँचेगी।

राजस्थान के इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

अरावली की पहाड़ियों के बीच से गुजरने वाली यह ट्रेन राजस्थान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ेगी। इसके मुख्य स्टॉपेज हैं:

  1. जावर (Zawar): उदयपुर के पास का प्रमुख औद्योगिक और खनन क्षेत्र।
  2. डूंगरपुर (Dungarpur): दक्षिणी राजस्थान का महत्वपूर्ण जनजातीय जिला।
  3. हिम्मतनगर (Himmatnagar): गुजरात का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र।

किराया और सुविधाएं

वंदे भारत एक्सप्रेस में विश्वस्तरीय सुविधाएं दी गई हैं। इसमें 7 वातानुकूलित कुर्सीयान (Chair Car) और 1 एक्जीक्यूटिव क्लास कोच है।

  • CC किराया: लगभग ₹900 से ₹1065 (भोजन के विकल्प के साथ)
  • EC किराया: लगभग ₹1680 से ₹1875 (प्रीमियम भोजन के साथ)
  • सुविधाएं: 180 डिग्री घूमने वाली सीटें, बायो-वैक्यूम टॉयलेट, सेंसर आधारित दरवाजे, वाई-फाई और कवच (Kavach) एंटी-कोलिजन सुरक्षा तकनीक।

व्यापार और पर्यटन को मिलेगा बूस्ट

उदयपुर एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और अहमदाबाद एक बड़ा व्यापारिक हब।

  • बिजनेस क्लास के लिए वरदान: सुबह उदयपुर से निकलकर दोपहर में अहमदाबाद में काम निपटाकर रात को वापस उदयपुर लौटा जा सकता है।
  • पर्यटन: गुजरात से आने वाले पर्यटकों के लिए अब उदयपुर पहुंचना पहले से कहीं ज्यादा आसान और आरामदायक हो गया है।

राजस्थान न्यूज़

