Vande Bharat Train : राजस्थान के नए रूट पर दौड़ पड़ी ‘वंदे भारत’ ट्रेन, जानें शेड्यूल और सुविधाओं से लेकर सब कुछ    

उदयपुर। राजस्थान के दक्षिणी द्वार उदयपुर के लिए 16 फरवरी 2026 की तारीख ऐतिहासिक बन गई है। उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक विशेष समारोह में उदयपुर सांसद डॉ. मन्ना लाल रावत, चित्तौड़गढ़ सांसद चंद्र प्रकाश जोशी और राज्यसभा सांसद चुन्नी लाल गरासिया सहित कई गणमान्य अतिथियों ने 'वंदे भारत एक्सप्रेस' की उद्घाटन स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान स्टेशन 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम' के नारों से गुंजायमान रहा।
इस नए रूट पर चली ट्रेन में सफर करने वालों के लिए ये विशेष पल ख़ास रहा। पैसेंजर्स ने अपने अनुभव साझा किए। वहीं शुभारंभ के इस खास मौके पर स्कूली बच्चों को इस आधुनिक ट्रेन में यात्रा करने का अवसर दिया गया। बच्चों ने उत्साह के साथ ट्रेन की सुविधाओं का आनंद लिया। उद्घाटन स्पेशल ट्रेन (09663) दोपहर 12:25 बजे उदयपुर से रवाना हुई जो शाम 05:15 बजे असारवा (अहमदाबाद) पहुंचेगी।
यात्रियों के लिए नियमित व्यावसायिक सेवा 18 फरवरी 2026 से शुरू होगी। यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन (मंगलवार को छोड़कर) संचालित की जाएगी।
राजस्थान के इन स्टेशनों पर होगा ठहराव
अरावली की पहाड़ियों के बीच से गुजरने वाली यह ट्रेन राजस्थान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ेगी। इसके मुख्य स्टॉपेज हैं:
वंदे भारत एक्सप्रेस में विश्वस्तरीय सुविधाएं दी गई हैं। इसमें 7 वातानुकूलित कुर्सीयान (Chair Car) और 1 एक्जीक्यूटिव क्लास कोच है।
उदयपुर एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और अहमदाबाद एक बड़ा व्यापारिक हब।
