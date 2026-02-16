राजस्थान में बीजेपी नेता को कांग्रेस पार्षद ने दी धमकी, पुलिस ने उठाया ये बड़ा कदम

पुलिस ने बताया कि कांग्रेस के निवर्तमान पार्षद गौरव प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया पर भाजपा देहात जिलाध्यक्ष पुष्कर तेली के खिलाफ पोस्ट शेयर की थी, जिसमें धमकी भरे शब्द लिखे थे। साथ ही गौरव प्रताप ने पुष्कर तेली को कॉल करके भी अभद्रता की। मामले ने तूल पकड़ लिया और गोवर्धनविलास थाने में शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई कर दी।