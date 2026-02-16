राजस्थान में बीजेपी नेता को कांग्रेस पार्षद ने दी धमकी, पुलिस ने उठाया ये बड़ा कदम

भाजपा देहात अध्यक्ष को कांग्रेस के निवर्तमान पार्षद ने दी धमकी (फोटो- पत्रिका)
उदयपुर: भाजपा देहात जिलाध्यक्ष को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धमकी देना कांग्रेस के निवर्तमान पार्षद को भारी पड़ गया। गोवर्धनविलास थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस निवर्तमान पार्षद को गिरफ्तार कर लिया।
बता दें कि सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट भी करवाई। पुलिस कार्रवाई से गुस्साए कांग्रेस नेता थाने पहुंचे। वहीं, भाजपा पदाधिकारियों की भी मौजूदगी रही। आखिर पुलिस ने शांतिभंग में पाबंद करके मामले को खत्म किया।
पुलिस ने बताया कि कांग्रेस के निवर्तमान पार्षद गौरव प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया पर भाजपा देहात जिलाध्यक्ष पुष्कर तेली के खिलाफ पोस्ट शेयर की थी, जिसमें धमकी भरे शब्द लिखे थे। साथ ही गौरव प्रताप ने पुष्कर तेली को कॉल करके भी अभद्रता की। मामले ने तूल पकड़ लिया और गोवर्धनविलास थाने में शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई कर दी।
निवर्तमान पार्षद से पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट करवाई। इसके बाद गौरव को गोवर्धनविलास थाने ले गए। दोपहर में थाने ले जाने के बाद रात तक वहीं बैठाए रखा। इसकी सूचना पर कांग्रेस पदाधिकारी थाने पहुंच गए। पुलिस ने सोमवार को आरोपी को पाबंद करवाने की बात कही।
सूचना मिलने पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष फतह सिंह राठौड़, अभिमन्यु सिंह झाला के साथ ही कई लोग थाने पहुंचे। भाजपा नेताओं से संपर्क करके समाधान की कोशिश की। देहात जिलाध्यक्ष पुष्कर तेली से संपर्क करके मसले को खत्म करने की बात कही। भविष्य में इस तरह की टिप्पणी नहीं करने की बात पर मामला शांत हुआ।
