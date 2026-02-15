Rajasthan News : दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का राजस्थान दौरा रहा ‘ख़ास’, इस अंदाज़ ने जीता सभी का दिल

राजस्थान की वीर भूमि ने महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर एक विशिष्ट अतिथि की मेजबानी की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को मेवाड़ के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया। इस दौरान वे पूरी तरह से राजस्थानी संस्कृति के रंग में रमी नजर आईं। राजपूती पोशाक पहने मुख्यमंत्री ने जब श्रीनाथजी के दर्शन किए, तो वहां मौजूद श्रद्धालु और स्थानीय नागरिक उनके इस अंदाज के मुरीद हो गए।