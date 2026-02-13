जेल शिफ्ट होने पर चल पाएंगे कई दफ्तर, ट्रैफिक दबाव से भी मिलेगी निजात

सेंट्रल जेल के नए निर्माण की घोषणा के बाद जमीन चयन की प्रक्रिया फिर से तेज हो गई है। इसकी जरूरत पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से थी, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते जेल को शहर से बाहर शिफ्ट नहीं किया जा सका। जहां पिछले वर्षों में लकड़वास में भी जमीन देखी गई, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। अब अहमदाबाद हाईवे पर काया-बलीचा क्षेत्र में जमीन चिह्नित किया जाना संभव है। प्रस्तावित 100 एकड़ में बनने वाली जेल में कैदियों को रखने की क्षमता भी अभी से दोगुनी हो जाएगी। वर्तमान में एक हजार कैदियों को रखने की क्षमता है, लेकिन इसकी तुलना में ज्यादा कैदियों को रखने की मजबूरी है।