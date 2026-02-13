‘सैलरी बढ़ाने की बात करेंगे…’, BJP के निवर्तमान पार्षद पर नर्सिंग स्टूडेंट से रेप का आरोप, नौकरी का झांसा देकर उदयपुर के होटल बुलाया

युवती ने नर्सिंग की पढ़ाई कर लेने की बात बताई तो आरोपी ने शहर के एक निजी हॉस्पिटल में जॉब लगवाने का भरोसा दिया। आरोपी ने निजी हॉस्पिटल में कॉल करके 9-10 फरवरी को एक व्यक्ति के पास भेजा। वह अपने भाई के साथ गई, तो व्यक्ति ने जवाब देने के लिए एक दिन का समय मांगा। आरोपी राकेश पोरवाल इस दौरान लगातार कॉल करते हुए नौकरी पक्की होने की बात कह रहा था। इसके बाद बुधवार को कॉल करके कहा कि टेकरी स्थित मेरे ऑफिस आ जाओ, यहां बैठकर हॉस्पिटल में तुम्हारी सैलरी बढ़ाने की बात करेंगे।