Good News: उदयपुर पर्यटकों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, इस झील में चलेगा सोलर से डबल डेकर क्रूज, 5 साल बाद मिली हरी झंडी

पिछोला झील में नगर निगम ने गत 29 मार्च 2021 को होली के छुट्टी वाले दिन क्रूज को चोरी छिपे उतारने की स्वीकृति दे दी थी। यह क्रूज पेट्रोल-डीजल से संचालित होना था। इसमें कमरे बनाए जा रहे थे तथा ड्रेनेज को लेकर कोई सिस्टम तय नहीं किया था। राजस्थान पत्रिका ने इस मुद्दे को प्रमुखता प्रकाशित किया। पिछोला की झील पेयजल की होने से लोगों की इसका विरोध किया और बाद में यह क्रूज नहीं चल पाया। अभी तक यह क्रूज पानी में खड़ा है। अब प्रशासन इसे सोलर से चलाने की हरी झंडी दे रहा है तथा साथ ही दावा कर रहा है कि इसमें कमरे नहीं होंगे तथा वेस्ट का निस्तारण नियमों से होगा।