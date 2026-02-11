Vande Bharat Train: जयपुर-आगरा वंदेभारत बंद, अब इस नए रूट पर दौड़ेगी ट्रेन, जानें टाइम और स्टॉपेज

नए रूट पर यात्री भार मिलने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यात्रियों में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। वहीं जयपुर वंदे भारत में ट्रैफिक बढ़ रहा था, पर अब इसके बंद होने से लोग निराश हैं। रेलवे ने वंदेभारत ट्रेन को पहले उदयपुर-जयपुर के बीच चलाया, बाद में इसे सप्ताह में तीन दिन आगरा वाया कोटा तक बढ़ाया गया, लेकिन दोनों रूट पर अपेक्षित यात्री नहीं मिल सके। अब रेलवे ने इसे उदयपुर से असारवा (अहमदाबाद) तक संचालित करने का फैसला लिया, जिसे कई लोग प्रयोगात्मक निर्णय मान रहे हैं।