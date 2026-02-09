Udaipur Accident: सड़क हादसे में इस पूर्व पार्षद की दर्दनाक मौत, BJP में दौड़ी शोक की लहर, नवंबर में होनी थी बेटे की शादी

बीएन विवि के सामने गोविंदपुरा-सुभाषनगर मार्ग के यहां बाइक बेकाबू हो गई थी, जो सड़क किनारे खंभे से जा टकराई। यहां मुख्य सड़क से करीब 5 फीट नीचे की सड़क पर जा गिरे। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। बेहोशी की हालत में लोगों ने उन्हें निजी अस्पताल पहुंचाया। इससे पहले उनके मोबाइल से लास्ट कॉल के आधार पर साथी वार्ड 4 के पूर्व पार्षद लोकेश कोठारी को कॉल करके सूचना दी। कोठारी मौके पर पहुंचे तब तक लोगों ने बोहरा को निजी अस्पताल पहुंचा दिया था। जहां उपचार के दौरान हेमन्त बोहरा ने दम तोड़ दिया।