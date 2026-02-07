कौन हैं निशा शेखावत? जिन्होंने रची महिला सशक्तीकरण की नई कहानी, अफसर बनने का था सपना, सोशल मीडिया स्टार बनकर ख्वाब किए पूरे

निशा ने फार्मेसी की पढ़ाई की है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी की। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण पढ़ाई में वह हमेशा अव्वल रहीं। उन्होंने एसएससी प्रतियोगिता भी क्लियर की। इसके बाद सोशल मीडिया को उन्होंने गंभीरता से अपनाया।

साल 2020 में जब पहली बार सोशल मीडिया से आमदनी शुरू हुई, तो परिवार का नजरिया भी बदला। पहले जहां लोग कहते थे, 'घर बैठे कौन पैसे देता है', वहीं अब परिवार को भी गर्व महसूस होने लगा।