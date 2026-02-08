उदयपुर म्यूजिक फेस्टिवल में तुर्किये सिंगर पर भारी बवाल, ऐनवक्त पर रद्द हुआ शो, ‘जो पाकिस्तान का साथी, उसे भारत में मंच नहीं’

कार्यक्रम स्थल पर बढ़ते तनाव को देखते हुए आयोजकों ने सेलिन सुम्बुलटेपे का शो रद्द करने का निर्णय लिया। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह राठौड़ ने दावा किया कि आयोजकों ने भविष्य में तुर्किये के कलाकारों को मंच न देने का आश्वासन दिया है। वहीं, पूर्व जिलाध्यक्ष मोहित नायक ने कहा कि मेवाड़ की धरती पर ऐसे देश के कलाकार को मंच देना उचित नहीं है, जो भारत विरोधी गतिविधियों से जुड़ा रहा है।