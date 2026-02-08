8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

सोना-चांदी छोड़िए…अब ‘लाल सोना’ कराएगा मोटी कमाई, सर्राफा बाजार में अचानक मची खलबली

सोना-चांदी की बढ़ती कीमतों के बीच निवेशकों ने अब तांबे की ओर रुख किया है। उदयपुर सहित पूरे राजस्थान के सर्राफा बाजार में पहली बार तांबे की सिल्लियों की मांग बढ़ी है। प्रदेश के 2000 से अधिक व्यापारी अब तांबे का स्टॉक रख रहे हैं।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Arvind Rao

Feb 08, 2026

Gold-Silver Too Dear

सोना-चांदी महंगे...निवेशकों ने बदली राह, तांबा बना नया भरोसा (फोटो- पत्रिका)

उदयपुर: सोना और चांदी के दाम लगातार ऊंचे बने रहने के बीच निवेशकों ने अब तांबे की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। बीते एक-दो महीनों में तांबे में निवेश का ऐसा रुझान आया है कि राजस्थान के बुलियन बाजार की तस्वीर बदलने लगी है। पहली बार सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के साथ तांबे की सिल्लियां भी बिकने लगी हैं।

इस बदलाव की शुरुआत जैसे बड़े शहरों के साथ-साथ उदयपुर जैसे संभागीय शहरों से हुई है। उदयपुर में करीब 30 और प्रदेशभर में 2000 से अधिक बुलियन व्यापारी अब तांबे का स्टॉक रखने लगे हैं। अंतरराष्ट्रीय मांग बनी रही तो आने वाले महीनों में तांबे की कीमतों में और तेजी आ सकती है।

मुंबई-दिल्ली से राजस्थान तक सप्लाई

प्रदेश में तांबे की सप्लाई फिलहाल मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद से हो रही है। मांग बढ़ने से सिल्लियां बनाने वाली फैक्ट्रियों पर दबाव बढ़ा है। कई इकाइयों में 24 घंटे काम चल रहा है और 10-10 दिन की एडवांस बुकिंग पर ही माल मिल रहा है।

तांबा ऐसे बना बाजार का नया सितारा

  • सोना महंगा होने से इमिटेशन ज्वेलरी की मांग तेजी से बढ़ी है। चूंकि, इसका बड़ा हिस्सा तांबे से बनता है। इसलिए इससे भी खपत में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है।
  • विशेषज्ञों के मुताबिक, सोना-चांदी महंगे होने से निवेशक वैकल्पिक धातु तलाश रहे हैं। इस कड़ी में तांबा निवेश के तीसरे विकल्प के रूप में उभरा है।
  • तांबा सबसे बेहतर विद्युत सुचालक है। इलेक्ट्रिक वाहन, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रानिक्स सेक्टर के विस्तार से आने वाले वर्षों में मांग और बढ़ने की संभावना है।

ये रहे भाव…

  • 1800 रुपए प्रति किलो तक तांबा (रिटेल)
  • 1600 रुपए प्रति किलो (होलसेल)
  • 18 प्रतिशत जीएसटी तांबा उत्पादों पर
  • 80 टन तांबा विका एक महीने में (उदयपुर में)

2000 बुलियन व्यापारी प्रदेश में बेचने लगे तांबा

तांबा अब केवल इंडस्ट्रियल मेटल नहीं रहा। सोना-चांदी महंगे होने से निवेशकों को कम कीमत वाला विकल्प चाहिए था। जो तांबा पूरा कर रहा है। मिड और लांग टर्म में बेहतर ग्रोथ की पूरी संभावना है।
-अनिल कुमार पलोड़, बुलियन व्यापारी, उदयपुर

ये भी पढ़ें

राजस्थान में रहस्यमयी बीमारी से दहशत, एक ही परिवार के पांच लोग गंभीर बीमार, हाथ-पैर में सूजन, मुंह हुए काले
उदयपुर
Udaipur News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Feb 2026 08:16 am

Published on:

08 Feb 2026 08:15 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / सोना-चांदी छोड़िए…अब ‘लाल सोना’ कराएगा मोटी कमाई, सर्राफा बाजार में अचानक मची खलबली

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कौन हैं निशा शेखावत? जिन्होंने रची महिला सशक्तीकरण की नई कहानी, अफसर बनने का था सपना, सोशल मीडिया स्टार बनकर ख्वाब किए पूरे

Who Is Nisha Shekhawat
उदयपुर

राजस्थान में रहस्यमयी बीमारी से दहशत, एक ही परिवार के पांच लोग गंभीर बीमार, हाथ-पैर में सूजन, मुंह हुए काले

Udaipur News
उदयपुर

राजस्थान: 2 बाइकों की भिड़ंत में 3 की मौत, पति के निधन से सदमे में आई पत्नी ने दी जान, एक ही चिता पर अंतिम संस्कार

उदयपुर

Rajasthan: शादी के बाद बॉयफ्रेंड संग भागी बेटी, आहत पिता ने जिंदा रहते बेटी का किया मृत्युभोज, इलाके में चर्चा

Udaipur
उदयपुर

राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानें आपके क्षेत्र में कौन कराएगा वोटिंग

Rajasthan Panchayat Elections 2026
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.