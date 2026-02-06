Jaipur: मार्केट में हाहाकार: सोना और चांदी धड़ाम, निवेशकों के करोड़ों डूबे; जानें आज के ताजा भाव

आज के कारोबार में सबसे ज्यादा मार चांदी के निवेशकों पर पड़ी है। चांदी (SILVER) की कीमतें 12,908 रुपये गिरकर 2,30,907 रुपये प्रति किलो के स्तर पर आ गई हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि चांदी मिनी (SILVERM) में गिरावट का आंकड़ा और भी बड़ा है, जहां यह 13,403 रुपये की भारी गिरावट के साथ 2,38,568 रुपये पर पहुंच गया है। पिछले कल की तुलना में चांदी में आई यह सुनामी खरीदारों के लिए बड़ा मौका हो सकती है, लेकिन बाजार की स्थिरता पर सवालिया निशान लगा रही है।