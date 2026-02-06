Rajasthan Politics: सीएम भजनलाल का ‘पावर प्ले’! आंकड़ों के साथ बताया क्यों गहलोत सरकार से बढ़िया उनकी सरकार? 

राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक नई परंपरा की शुरुआत की। उन्होंने अपनी सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर उपलब्धियों का आधिकारिक दस्तावेज सदन के पटल पर रखा। मुख्यमंत्री ने पुरजोर तरीके से दावा किया कि उनकी सरकार ने मात्र दो वर्षों में वह कर दिखाया है, जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पांच वर्षोंमें भी नहीं कर पाई थी।