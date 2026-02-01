जयपुर-जमवारामगढ़ फोरलेन पर दर्दनाक हादसा, मां-बेटे और गर्भवती बहू की मौत, शादी समारोह में जा रहा था परिवार

थानाधिकारी भगवान सहाय मीना ने बताया कि गोपालगढ़ गांव निवासी बल्लू देवी लोहार (50), उनका बेटा बिंटु लोहार (26) और बहू भावना लोहार (19) मोटरसाइकिल से निम्बी गांव जा रहे थे। रोडा नदी के पास बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे तोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को 108 एंबुलेंस की मदद से उप जिला अस्पताल जमवारामगढ़ पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने से पर चिकित्सकों ने तीनों को एसएमएम अस्पताल जयपुर रेफर किया, जहां उपचार के दौरान तीनों ने दम तोड़ दिया। परिजनों के अनुसार भावना लोहार गर्भवती थी।