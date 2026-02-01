Jaipur Crime: कपड़े खरीदने घुसे…कारोबारी पर पिल पड़े, चाकू मारा, चेहरे पर मिर्च पाउडर लगाया, लोगों ने पकड़ा

पीड़ित और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के अनुसार आरोपियों ने पहले क्रीम, कपड़े दिखाने और फिर अंडरगारमेंट्स देने की बात कही। इसी दौरान दोनों युवक लगातार किसी से मोबाइल पर बात करते रहे और सामने वाले से कहते रहे कि बस निकल रहे हैं। कुछ देर बाद अचानक एक आरोपी ने अभद्रता शुरू कर दी और बाल पकड़कर मारपीट करने लगा। दूसरे आरोपी ने काउंटर पर चढ़कर चाकू से सिर पर हमला कर दिया और पीड़ित के चेहरे पर मिर्च पाउडर रगड़ दिया।