Valentine’s Week : एक बार फिर याद आ गई सचिन पायलट की लव स्टोरी, जानें क्यों हुई थी चर्चित

Valentine's Week : प्यार के इजहार का सप्ताह वैलेंटाइन वीक शुरू हो गया है। राजस्थान कई प्रेम कहानियों के लिए चर्चित है। राजस्थान की राजनीति में भी एक लव स्टोरी पनपी थी जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थी। सचिन पायलट और सारा अब्दुल्ला की लव स्टोरी सभी के जुबां पर है। यह कहानी प्यार, परिवार के विरोध और व्यक्तिगत फैसलों की मजबूती को दर्शाती है। पर अंत भला तो सब भला, जीहां… आखिर में प्रेम की जीत हो जाती है। जानें इस प्रेम कहानी के बारे में।