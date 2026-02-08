DLC Generation Facility : राजस्थान के ईपीएफ पेंशनधारकों के लिए नई सुविधा, जानिए क्या होंगे फायदे

DLC Generation Facility : राजस्थान के ईपीएफ पेंशनधारकों के लिए राहतभरी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के सहयोग से डोरस्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) जनरेशन सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है। यह सुविधा एक दिसंबर से प्रभावी हो चुकी है। अब पेंशनरों को वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए बैंक, डाकघर और ईपीएफ कार्यालयों में भटकना नहीं पड़ेगा। अब जीवन प्रमाण पत्र सीधे पेंशनर के घर पर ही तैयार किया जाएगा।