6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

भरतपुर में ACB की बड़ी कार्रवाई: 23 हजार की रिश्वत लेते 2 इंजीनियर रंगे हाथ गिरफ्तार

राजस्थान के भरतपुर जिले में एसीबी ने रिश्वतखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। समग्र शिक्षा विभाग से जुड़े दो इंजीनियरों को एसीबी ने घूसखोरी की रकम के साथ रंगे हाथ दबोच लिया।

less than 1 minute read
Google source verification

भरतपुर

image

Kamal Mishra

Feb 06, 2026

ACB Action

रिश्वत के साथ पकड़े गए आरोपी (फोटो-पत्रिका)

भरतपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने शुक्रवार को भरतपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए समग्र शिक्षा विभाग से जुड़े दो कनिष्ठ अभियंताओं को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में धीरेन्द्र श्रीवास्तव, कनिष्ठ अभियंता (सिविल), मुख्यालय और राकेश कुमार गुप्ता, कनिष्ठ अभियंता, कुम्हेर ब्लॉक (संविदा कर्मी) शामिल हैं। दोनों को परिवादी से 23,400 रुपये की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया।

ACB महानिदेशक गोविंद गुप्ता के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार, परिवादी ने अपने कार्यों के लिए पहले सुरक्षा जमा राशि (SD) जमा कराई थी। जब उसने यह राशि वापस मांगी, तो दोनों अभियंताओं ने उसे लौटाने के बदले 7.1 प्रतिशत कमीशन के रूप में रिश्वत की मांग की और लगातार परेशान किया।

पीड़ित ने एसीबी चौकी में की थी शिकायत

पीड़ित ने इसकी शिकायत एसीबी चौकी भरतपुर में दर्ज कराई। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने ट्रैप की योजना बनाई। एसीबी रेंज भरतपुर के महानिरीक्षक पुलिस राजेश सिंह के निर्देशानुसार और उप महानिरीक्षक रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई।

ऐसे हुई कार्रवाई

शुक्रवार को योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप कार्रवाई करते हुए दोनों अभियंताओं को परिवादी से 23,400 रुपये लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। मौके पर ही नकदी बरामद कर जब्त कर ली गई और दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया।

आरोपियों से की जा रही पूछताछ

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में आरोपियों से पूछताछ जारी है। ब्यूरो द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। ACB अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कार्यों में रिश्वतखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

ये भी पढ़ें

Jalore News: ट्रेन के आगे कूदा निलंबित व्याख्याता, सुसाइड नोट में लिखा- बार बार इनके हाथों से मरने से बेहतर है, एक बार खुद ही खत्म हो जाना
जालोर
Suspended lecturer suicide, suspended lecturer suicide in Jalore, suspended lecturer suicide in Rajasthan, suspended lecturer suicide note, Jalore news, Rajasthan news, निलंबति व्याख्याता सुसाइड, निलंबति व्याख्याता सुसाइड इन जालोर, निलंबति व्याख्याता सुसाइड इन राजस्थान, निलंबति व्याख्याता सुसाइड नोट, जालोर न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Feb 2026 06:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / भरतपुर में ACB की बड़ी कार्रवाई: 23 हजार की रिश्वत लेते 2 इंजीनियर रंगे हाथ गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bulldozer Action: ‘साहब…15 दिन बाद बेटी की शादी है’, सड़क चौड़ीकरण में उजड़े आशियाने, रोते-बिलखते रहे लोग

Bharatpur Encroachment Removed
भरतपुर

Bharatpur : भरतपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची 3 जेसीबी मशीनें, जमकर हो रहा विरोध, कई परिवारों की आंखों में हैं आंसू

Bharatpur remove encroachments Three JCB machines arrived protests are intense many families are in tears
भरतपुर

World Cancer Day : मौत को मात देकर बने ‘कैंसर वारियर्स’, ये सच्ची कहानियां बढ़ाएंगी आपका हौसला

World Cancer Day They defied death and became cancer warriors These true stories will boost your morale Rajasthan Bharatpur
भरतपुर

Gold-Silver Rate Effect : सोने-चांदी के रेट बढ़े तो आयुर्वेद की दवाएं क्यों हुई महंगी, जानें क्या है इनका कनेक्शन?

old and chandi ka 5 February 2026 cost how much price rises and falls
भरतपुर

Bharatpur Crime : 5 दिन तक नाबालिग छात्रा से किया गैंगरेप, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा

Bharatpur Crime minor girl student gang-raped five days court sentenced accused to 20 years in prison
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.