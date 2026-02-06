भरतपुर में ACB की बड़ी कार्रवाई: 23 हजार की रिश्वत लेते 2 इंजीनियर रंगे हाथ गिरफ्तार

भरतपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने शुक्रवार को भरतपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए समग्र शिक्षा विभाग से जुड़े दो कनिष्ठ अभियंताओं को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में धीरेन्द्र श्रीवास्तव, कनिष्ठ अभियंता (सिविल), मुख्यालय और राकेश कुमार गुप्ता, कनिष्ठ अभियंता, कुम्हेर ब्लॉक (संविदा कर्मी) शामिल हैं। दोनों को परिवादी से 23,400 रुपये की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया।