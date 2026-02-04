World Cancer Day : मौत को मात देकर बने ‘कैंसर वारियर्स’, ये सच्ची कहानियां बढ़ाएंगी आपका हौसला

बिजलीघर के पास रहने वाली 73 वर्षीय चंद्रकला पत्नी बहादुर सिंह के लिए बीते एक साल का समय दर्द और अनिश्चितता में गुजरा। बेटे राकेश सिंह राजावत ने बताया कि मां को पहले पेट दर्द हुआ। निजी अस्पताल में जांच में पित्त की थैली में पथरी और पीलिया बताया गया। इलाज से आराम नहीं मिला तो जयपुर में जटिल ऑपरेशन कराया गया, जहां कैंसर की आशंका जताई गई। बायोप्सी रिपोर्ट में तीसरी स्टेज का कैंसर निकला। दोबारा एमएमएस हॉस्पिटल पहुंचे तो ऑपरेशन से पहले ही कैंसर चौथी स्टेज में पहुंच चुका था और पेट में कई गांठे बन गई थी।