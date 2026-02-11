Rajasthan Budget 2026 : क्या इस बार भी भरतपुर पर मेहरबान रहेगा बजट, दीया कुमारी से उम्मीद लगाए बैठी है जनता

1- भरतपुर-मथुरा सड़क फोरलेन रेलवे स्टेशन से मथुरा बाईपास लेफ्ट आउट पोर्शन (लम्बाई 3.00 किमी) राशि 24.46 करोड। कार्य प्रारम्भ 16 अगस्त 2025 और समाप्ति 15 अगस्त 2026 निर्धारित है। कार्य प्रगतिरत है।

2- हीरादास सर्किल से सुभाष नगर गौशाला होते हुए मथुरा बाईपास तक फोरलेन सड़क (लम्बाई 2.50 किमी) राशि 19.93 करोड़। कार्य अवधि 16 अगस्त 2025 से 15 अगस्त 2026 तक तय है। कार्य प्रगतिरत है।

3- भरतपुर-अछनेरा सड़क फोरलेन मानसिंह सर्किल से बोरा अप टू अपना घर (लम्बाई 10.00 किमी) राशि 73.11 करोड़। कार्य अवधि 4 सितंबर 2025 से 3 मार्च 2027 तक। कार्य प्रगतिरत है।

4- खेमकरण तिराहा से जघीना तक सड़क चौड़ीकरण (लम्बाई 5.00 1 किमी) राशि 14.64 करोड़। कार्य 5 अवधि 16 अगस्त 2025 से 15 जून 12026 तय है। कार्य प्रगतिरत है।

5- बसई वंशी पहाड़पुर से रूपवास तक महलपुर चूरा से वंशी पहाड़पुर नट 6-27 तक सड़क निर्माण (लम्बाई 11.00 किमी) राशि 12.19 करोड़। कार्य अवधि 16 अगस्त 2025 से 15 जून 2026 तय है। कार्य प्रगत्तिरत है।

6- राजा खेमकरण चौराहे से न्यू रीको औद्योगिक क्षेत्र तक सड़क चौड़ीकरण (लम्बाई 4.00 किमी) राशि 14.65 करोड़। कार्य अवधि 16 अगस्त 2025 से 15 जून 2026 तय है। कार्य प्रगतिरत है।

7- रूपवास-जटमासी सड़क निर्माण (लम्बाई 8.60 किमी) राशि 13.58 करोड़। कार्य अवधि 16 अगस्त 2025 से 15 जून 2026 तय है। कार्य प्रगतिरत है।

8- ब्रह्मावाद फाटक से बंध बारैठा सड़क सुदृढ़ीकरण (लम्बाई 5.50 किमी) राशि 7.38 करोड़। कार्य अवधि 17 जुलाई 2025 से 16 मार्च 2026 तय है। कार्य प्रगतिरत हैं।

9- मथुरा बाईपास से मुखारा सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (लम्बाई 2.00 किमी) राशि 10.00 करोड़। कार्य अवधि 6 नवंबर 2025 से 15 अगस्त 2026 तय है। कार्य प्रगतिरत है।

10- एनएच-21 (किमी 78) से उच्चैन तक नवीन एलाइनमेंट व उच्चैन से गहनौली मोड़ (एनएच-123) पर बाईपास निर्माण (लम्बाई 28.85 किमी) राशि 170.00 करोड़। डीपीआर निर्माण अवधि 1 सितंबर 2025 से 31 अगस्त 2026 तय है। वर्तमान में डीपीआर कार्य प्रगतिरत है।

11- 10 करोड़ प्रति विधानसभा नॉन पेचेबल व मिसिंग लिंक सड़कें। योजना के अंतर्गत 99 कार्य (लम्बाई 169.32 किमी) राशि 40.00 करोड़। कार्य अवधि 14 सितंबर 2025 से 13 अप्रैल 2026 तय है। अब तक 14.00 किमी से अधिक के कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

(प्रगति दिसम्बर माह तक अपडेट)