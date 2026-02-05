Bulldozer Action: ‘साहब…15 दिन बाद बेटी की शादी है’, सड़क चौड़ीकरण में उजड़े आशियाने, रोते-बिलखते रहे लोग

पूरन पुत्र किशनलाल ने बताया कि एक फ्लैट पुर्नवास के तहत दिया है। जो एक कमरे का है। फिलहाल मकान में बुर्जुग दंपति के अलावा अन्य दस सदस्य रहते हैं। मकान यह भी छोटा है लेकिन तीन मंजिला बना है। यहां छोटे-छोटे कमरे बनाकर गुजर बसर कर रहे हैं। यहां तो एडजेस्ट कर रहे है, लेकिन वहां पर तो एक कमरा है। प्रशासन ने तो फिर 15 दिन का समय दिया है। घर में दो लड़की शादी के लिए तैयार है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है।