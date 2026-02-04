गैस गीजर ने काल बनकर छीनी परिवार की ‘रौनक’, 3 माह की बेटी के सिर से उठा मां का साया

Gas Geyser Proves Fatal: नावां शहर में गैस गीजर से निकली जहरीली गैस से खुशियों से भरे एक परिवार पर मंगलवार को अचानक ऐसा दुख टूटा कि सबकी आंख नम हो गई। रिश्तेदार के निधन पर शोक सभा में शामिल होने आई एक नवविवाहिता की जिंदगी नहाते समय गैस गीजर से निकली जहरीली गैस ने छीन ली। महज 20 वर्ष की उम्र में रौनक चौहान की मौत से उसकी तीन माह की बच्ची के सिर से मां का साया उठ गया।