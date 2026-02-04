4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

गैस गीजर ने काल बनकर छीनी परिवार की ‘रौनक’, 3 माह की बेटी के सिर से उठा मां का साया

Gas Geyser Proves Fatal: नावां शहर में गैस गीजर से निकली जहरीली गैस से खुशियों से भरे एक परिवार पर मंगलवार को अचानक ऐसा दुख टूटा कि सबकी आंख नम हो गई।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Anand Prakash Yadav

Feb 04, 2026

मृतका रौनक चौहान, पत्रिका फोटो

मृतका रौनक चौहान, पत्रिका फोटो

Gas Geyser Proves Fatal: नावां शहर में गैस गीजर से निकली जहरीली गैस से खुशियों से भरे एक परिवार पर मंगलवार को अचानक ऐसा दुख टूटा कि सबकी आंख नम हो गई। रिश्तेदार के निधन पर शोक सभा में शामिल होने आई एक नवविवाहिता की जिंदगी नहाते समय गैस गीजर से निकली जहरीली गैस ने छीन ली। महज 20 वर्ष की उम्र में रौनक चौहान की मौत से उसकी तीन माह की बच्ची के सिर से मां का साया उठ गया।

ये है पूरा मामला

पुलिस ने बताया कि अजमेर निवासी रौनक चौहान अपने पति अंकित के रिश्तेदार के निधन पर नावां के वाल्मीकि मोहल्ला में आयोजित शोक सभा में शामिल होने नावां आई थी। दोपहर में वह नहाने के लिए बाथरूम में गई, लेकिन काफी देर तक बाहर नहीं निकली। परिजनों को शंका होने पर दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन भीतर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

दरवाजा खोलने पर रौनक बाथरूम में अचेत अवस्था में गिरी हुई मिली। परिजन उसे तुरंत नावां के उप जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि बंद बाथरूम में लगे गैस गीजर से निकली गैस के कारण दम घुटने से उसकी मौत हुई।

एक वर्ष पहले हुई थी शादी

रौनक की शादी 25 दिसंबर 2024 को अंकित से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही दंपती को एक बेटी हुई, जो अभी मात्र तीन माह की है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं रिश्तेदार और परिचित इस हादसे से स्तब्ध हैं। पुलिस ने बताया कि अभी शव चिकित्सालय में ही है, कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। उसके परिजन के आने का इंतजार किया जा रहा है।

गैस गीजर भी नहीं सुरक्षित

एक्सपर्ट की मानें तो सामान्यतया गैस गीजर को इलेक्ट्रिक गीजर की तुलना में सुरक्षित माना जाता है। गैस सिलेंडर का इंस्टॉलेशन भी बाथरूम से बाहर ही किया जाता है। लेकिन तापमान बढ़ने की स्थिति में सिलेंडर की गैस जहरीली होने की आशंका बनी रहती है। बाथरूम में वेंटिलेशन के सही इंतजाम नहीं होने पर व्यक्ति को घुटन होने पर मौत तक हो सकती है।

ये भी पढ़ें

Rapid Train: जयपुर से इस शहर तक ‘मेट्रो’ की तर्ज पर चलेगी रैपिड ट्रेन! सैकड़ों कस्बों-गांवों के लोगों को मिलेगा लाभ
अजमेर
प्रतीकात्मक तस्वीर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Feb 2026 09:12 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / गैस गीजर ने काल बनकर छीनी परिवार की ‘रौनक’, 3 माह की बेटी के सिर से उठा मां का साया
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rapid Train: जयपुर से इस शहर तक ‘मेट्रो’ की तर्ज पर चलेगी रैपिड ट्रेन! सैकड़ों कस्बों-गांवों के लोगों को मिलेगा लाभ

प्रतीकात्मक तस्वीर
अजमेर

‘स्पा’ सेंटर के शक में राजस्थान पुलिस ने दी दबिश, एक युवक व चार युवतियां मिली

rajasthan police
अजमेर

Cylinder Explosion: अजमेर में बम ब्लास्ट की तरह फटा सिलेंडर, धमाके के साथ फैली आग, 20 फीट दूर गिरे दरवाजे-खिड़कियां

Ajmer Cylinder Blast
अजमेर

Rajasthan: निकाय चुनाव से पहले हटेंगे लंबे समय से जमे अफसर, पुलिस महकमे में इन बड़े बदलाव की तैयारी शुरू

Rajasthan Police
अजमेर

राजस्थान में 2 विदेशी टूरिस्ट ने चिपकाए ऐसे ‘संदिग्ध’ पोस्टर, अलर्ट हुई CID, भारत छोड़ने का दिया आदेश

Suspicious poster, Suspicious poster in Pushkar, Foreign national, Foreign national in Pushkar, British tourist in Pushkar, Order to leave the country, Ajmer News, Pushkar News, संदिग्ध पोस्टर, पुष्कर में संदिग्ध पोस्टर, विदेशी नागरिक, पुष्कर में विदेशी नागरिक, पुष्कर में ब्रिटिश टूरिस्ट, देश छोड़ने का आदेश, अजमेर न्यूज, पुष्कर न्यूज
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.