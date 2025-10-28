Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

RPSC से बड़ा अपडेट, 9 साल बाद फिर से शुरू करेगा ऑनलाइन भर्ती परीक्षा, इससे होगी शुरुआत

RPSC Big Update : राजस्थान लोक सेवा आयोग से बड़ी खबर। नौ साल बाद ऑनलाइन परीक्षा की फिर से शुरुआत करेगा। RPSC पहले इस भर्ती परीक्षा को ऑनलाइन कराएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

अजमेर

image

Sanjay Kumar Srivastava

image

रक्तिम तिवारी

Oct 28, 2025

RPSC Big Update After 9 Years online Exams will Start

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। फाइल फोटो पत्रिका

RPSC Big Update : राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर 9 साल बाद ऑनलाइन परीक्षा की फिर से शुरुआत करेगा। इसके तहत लेक्चरर (आयुष विभाग) भर्ती-2025 की विषयवार परीक्षा ऑनलाइन कराई जाएगी। इसमें कामयाबी मिलने के बाद आयोग बड़ी परीक्षाएं भी ऑनलाइन कराएगा। आयोग ने साल 2015-16 में कॉलेज शिक्षा विभाग, अनुसंधान सहायक सहित कई विभागों की परीक्षा ऑनलाइन कराई थी। इसके तहत कम पदों और 100 से 200 आवेदकों की परीक्षा कराई गई। इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा कराने का सिलसिला बंद हो गया।

आयोग ने डिप्टी कमांडेंट, फिजियोथेरेपिस्ट, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, संरक्षण अधिकारी सहित कई छोटे पदों की भर्ती निकाली पर ऑनलाइन परीक्षाएं नहीं हुई। पत्रिका ने साल 2020 में ‘कोरोना ने दिखाई ऑनलाइन पढ़ाई और परीक्षा की राह’, 2021 में ‘ऑनलाइन परीक्षा के लिए नहीं तैयार’ सहित कई खबरें प्रकाशित की।

नौ साल बाद होगी शुरुआत

राजस्थान लोक सेवा आयोग नौ साल बाद ऑनलाइन परीक्षा की शुरुआत करेगा। इसके तहत लेक्चरर (आयुष विभाग) भर्ती -2025 परीक्षा ऑनलाइन (कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट) माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि यह परीक्षा अगले वर्ष 12 जनवरी को दोपहर 12 से 2.30 बजे तक होगी। इसमें अगद तंत्र, कायचिकित्सा, पंचकर्म, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, शालाक्य तंत्र, कौमारभृत्य , संहिता (मौलिक सिद्धांत) और स्वस्थवृत्त की परीक्षा शामिल होगी।

प्रयोग सफल रहा तो बड़ी परीक्षाएं

आयोग ने फिलहाल छोटी परीक्षाएं ऑनलाइन कराने का फैसला किया है। प्रयोग सफल रहा तो बड़ी परीक्षाएं भी ऑनलाइन कराई जाएंगी। हालांकि इसके लिए पर्याप्त परीक्षा केंद्र, ऑनलाइन लेब-कंप्यूटर जरूरी हैं।

देशभर में यह पहला नवाचार था

देशभर में यह पहला नवाचार था। भर्ती संस्थानों को ऑनलाइन परीक्षा कराने की शुरुआत करनी चाहिए। इसमें समय की बचत और कम मानव संसाधन लगते हैं।
डॉ.शिवसिंह राठौड़, पूर्व सदस्य आरपीएससी

ये भी पढ़ें

Rajasthan : बीकानेर में साधु-संतों का अनूठा विरोध, दहकते अंगारों को मुंह में रख कर किया अग्नि नृत्य, जानें क्यों हुए मजबूर
बीकानेर
Bikaner saints staged a unique protest performing a fire dance with burning coals in their mouths Find out why

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Oct 2025 12:08 pm

Published on:

28 Oct 2025 12:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / RPSC से बड़ा अपडेट, 9 साल बाद फिर से शुरू करेगा ऑनलाइन भर्ती परीक्षा, इससे होगी शुरुआत

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कार में महिला मित्र के साथ जा रहे युवक से मारपीट, महिला से अश्लीलता

Rajasthan Police
अजमेर

Pushkar Mela: 25 लाख रुपए का 600 KG का भैंसा बना पुष्कर मेले में आकर्षण का केंद्र, रोजाना 2500 रुपए की लेता है खुराक

अजमेर

5000 लोगों ने एक साथ लिया नशा मुक्ति का संकल्प, राजस्थान पत्रिका अजमेर संस्करण के 24वें स्थापना दिवस पर हुआ कार्यक्रम

अजमेर

Pushkar Fair 2025: पहली बार पुष्कर मेले में आया सबसे छोटा घोड़ा, बना आकर्षण का केंद्र, जानें क्यों है खास

Shetland-Pony-horse
अजमेर

Ring Road: अजमेर में रिंग रोड की योजना, लोगों को ऐसे मिलेगा फायदा; पर्यटन भी बढ़ेगा

ring-road-1
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.