RPSC से बड़ा अपडेट, 9 साल बाद फिर से शुरू करेगा ऑनलाइन भर्ती परीक्षा, इससे होगी शुरुआत

RPSC Big Update : राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर 9 साल बाद ऑनलाइन परीक्षा की फिर से शुरुआत करेगा। इसके तहत लेक्चरर (आयुष विभाग) भर्ती-2025 की विषयवार परीक्षा ऑनलाइन कराई जाएगी। इसमें कामयाबी मिलने के बाद आयोग बड़ी परीक्षाएं भी ऑनलाइन कराएगा। आयोग ने साल 2015-16 में कॉलेज शिक्षा विभाग, अनुसंधान सहायक सहित कई विभागों की परीक्षा ऑनलाइन कराई थी। इसके तहत कम पदों और 100 से 200 आवेदकों की परीक्षा कराई गई। इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा कराने का सिलसिला बंद हो गया।