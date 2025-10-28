RPSC से बड़ा अपडेट, 9 साल बाद फिर से शुरू करेगा ऑनलाइन भर्ती परीक्षा, इससे होगी शुरुआत

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। फाइल फोटो पत्रिका
RPSC Big Update : राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर 9 साल बाद ऑनलाइन परीक्षा की फिर से शुरुआत करेगा। इसके तहत लेक्चरर (आयुष विभाग) भर्ती-2025 की विषयवार परीक्षा ऑनलाइन कराई जाएगी। इसमें कामयाबी मिलने के बाद आयोग बड़ी परीक्षाएं भी ऑनलाइन कराएगा। आयोग ने साल 2015-16 में कॉलेज शिक्षा विभाग, अनुसंधान सहायक सहित कई विभागों की परीक्षा ऑनलाइन कराई थी। इसके तहत कम पदों और 100 से 200 आवेदकों की परीक्षा कराई गई। इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा कराने का सिलसिला बंद हो गया।
आयोग ने डिप्टी कमांडेंट, फिजियोथेरेपिस्ट, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, संरक्षण अधिकारी सहित कई छोटे पदों की भर्ती निकाली पर ऑनलाइन परीक्षाएं नहीं हुई। पत्रिका ने साल 2020 में ‘कोरोना ने दिखाई ऑनलाइन पढ़ाई और परीक्षा की राह’, 2021 में ‘ऑनलाइन परीक्षा के लिए नहीं तैयार’ सहित कई खबरें प्रकाशित की।
राजस्थान लोक सेवा आयोग नौ साल बाद ऑनलाइन परीक्षा की शुरुआत करेगा। इसके तहत लेक्चरर (आयुष विभाग) भर्ती -2025 परीक्षा ऑनलाइन (कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट) माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि यह परीक्षा अगले वर्ष 12 जनवरी को दोपहर 12 से 2.30 बजे तक होगी। इसमें अगद तंत्र, कायचिकित्सा, पंचकर्म, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, शालाक्य तंत्र, कौमारभृत्य , संहिता (मौलिक सिद्धांत) और स्वस्थवृत्त की परीक्षा शामिल होगी।
आयोग ने फिलहाल छोटी परीक्षाएं ऑनलाइन कराने का फैसला किया है। प्रयोग सफल रहा तो बड़ी परीक्षाएं भी ऑनलाइन कराई जाएंगी। हालांकि इसके लिए पर्याप्त परीक्षा केंद्र, ऑनलाइन लेब-कंप्यूटर जरूरी हैं।
देशभर में यह पहला नवाचार था। भर्ती संस्थानों को ऑनलाइन परीक्षा कराने की शुरुआत करनी चाहिए। इसमें समय की बचत और कम मानव संसाधन लगते हैं।
डॉ.शिवसिंह राठौड़, पूर्व सदस्य आरपीएससी
