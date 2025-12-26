राजस्थान में विश्वविद्यालयों से जारी होने वाले डिग्री-डिप्लोमा में क्यूआर कोड हुआ अनिवार्य, जालसाजों पर लगेगी लगाम

अजमेर। राज्य के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों की डिग्री, डिप्लोमा, मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर क्यूआर कोड अंकित करना अनिवार्य कर दिया गया है। फर्जी डिग्री और दस्तावेजों के जरिए नौकरी पाने वाले गिरोह पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने आरपीएससी के आग्रह पर यह कदम उठाया है। भर्ती प्रक्रियाओं के दौरान कई मामलों में संदिग्ध दस्तावेज सामने आते रहे हैं। इनकी जांच में काफी समय लगता है।