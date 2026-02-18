18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

‘बेटी दे दो, वरना जान दे दूंगी…’ प्रेमी संग जाने की जिद पर थाने में हंगामा, मां-बाप ने छिड़का पेट्रोल; मची भारी तोड़फोड़

अजमेर के गंज थाने में लापता युवती प्रेमी के साथ पहुंची और खुद को बालिग बताते हुए उसके संग रहने की बात कही। परिजन के साथ जाने से इनकार पर माहौल गरमा गया। थाने के बाहर माता-पिता ने पेट्रोल छिड़क आत्मदाह का प्रयास किया। पुलिस ने स्थिति संभालते हुए युवती को सुरक्षा में रवाना किया।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Arvind Rao

Feb 18, 2026

Ajmer

प्रेमी संग जाने की जिद पर थाने में हंगामा (फोटो- पत्रिका)

अजमेर: राजस्थान के अजमेर में मंगलवार को उस वक्त रूह कंपा देने वाला मंजर देखने को मिला, जब 15 दिन से लापता एक युवती गंज थाने पहुंची। लेकिन वह घर लौटने नहीं, बल्कि अपने समुदाय विशेष के प्रेमी के साथ 'लिव-इन' में रहने का एलान करने आई थी।

बता दें कि अपनी आंखों के सामने बेटी को किसी और के साथ जाते देख मां का कलेजा फट पड़ा। बिलखती मां ने पुलिस के सामने गुहार लगाई, मेरी बेटी मुझे दे दो, वरना मैं यहीं अपनी जान दे दूंगी।

मां का आरोप: परेशान कर रहा था युवक, पुलिस ने नहीं सुनी

पीड़ित मां ने बताया कि उनकी बेटी पिछले कुछ दिनों से काफी डरी हुई थी। उसने बताया था कि कोई अनजान युवक उसे परेशान कर रहा है। 2 फरवरी को वह घर से निकली और फिर वापस नहीं लौटी। परिजनों का आरोप है कि वे 15 दिनों से थाने के चक्कर काट रहे थे, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।

थाने के बाहर आत्मदाह का प्रयास और उपद्रव

जब पुलिस ने युवती के बालिग होने के दस्तावेजों की पुष्टि कर उसे प्रेमी के साथ जाने की अनुमति दी, तो परिजनों का सब्र टूट गया। आक्रोशित माता-पिता ने थाने के बाहर ही अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें रोका, लेकिन इस बीच माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया।

बाजार में तोड़फोड़ और लूटपाट

हंगामे का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्वों ने गंज और कोतवाली थाना क्षेत्र में जमकर उत्पात मचाया। उपद्रवियों ने कचोरी-पकौड़ी की दुकानों और शराब के ठेके में तोड़फोड़ की। दुकानों में लूटपाट कर क्षेत्र में अफरा-तफरी फैला दी। हालात बिगड़ते देख हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और विरोध जताया।

सोशल मीडिया वाली 'लव स्टोरी' का खौफनाक मोड़

जांच में सामने आया कि मध्य प्रदेश का यह परिवार पिछले दो साल से अजमेर में रह रहा था। युवती की सोशल मीडिया के जरिए सुजानगढ़ निवासी युवक से दोस्ती हुई थी। डेढ़ साल पहले दोनों किशनगढ़ में मिले और फिर प्यार परवान चढ़ा। जैसे ही चार महीने पहले युवती बालिग हुई, वह प्रेमी के साथ सुजानगढ़ निकल गई।

प्रशासन की कार्रवाई

गंज थाना प्रभारी महावीर सिंह राठौड़ ने बताया कि युवती बालिग है और उसने अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ रहने का बयान दिया है, जिसके बाद उसे सुरक्षा के बीच रवाना कर दिया गया। वहीं, बाजार में हुई तोड़फोड़ और लूटपाट के मामले में अज्ञात हुड़दंगियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

ये भी पढ़ें

‘भगा-भगा कर एनकाउंटर करो’, गैंगस्टर्स की धमकी पर भड़कीं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी शीला शेखावत
कुचामन शहर
Kuchaman Chase them and kill them in encounter Sukhdev Singh Gogamedi wife Sheela fumed at gangsters threat

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 02:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / ‘बेटी दे दो, वरना जान दे दूंगी…’ प्रेमी संग जाने की जिद पर थाने में हंगामा, मां-बाप ने छिड़का पेट्रोल; मची भारी तोड़फोड़

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अजमेर: सड़क हादसे में पटवारी की मौत, शादी समारोह से लौटते समय हुआ हादसा

अजमेर

Ajmer : ‘मरीज नहीं देखे जाएंगे, अनावश्यक कॉल ना करें’ डॉक्टर ने मोबाइल पर स्टेटस लगाया, इसके बाद दी जान

अजमेर

PM Modi Rajasthan Visit : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'मिशन राजस्थान', तैयारियों के बीच अजमेर से आई ये बड़ी अपडेट

Rajasthan news PM Modi
अजमेर

राजस्थान में दबंगों ने पूर्व सरपंच को बोलेरो से कुचला, तड़प-तड़पकर तोड़ा दम

Ajmer News Former Sarpanch Run Over by Bolero
अजमेर

Ajmer: करोड़ों सैलानी, हजारों नौकरियां… युवाओं के लिए बड़ा मौका, जानें किन-किन कोर्स से मिलेगा फायदा

Travel Boom In Ajmer-Pushkar
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.