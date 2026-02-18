‘बेटी दे दो, वरना जान दे दूंगी…’ प्रेमी संग जाने की जिद पर थाने में हंगामा, मां-बाप ने छिड़का पेट्रोल; मची भारी तोड़फोड़

पीड़ित मां ने बताया कि उनकी बेटी पिछले कुछ दिनों से काफी डरी हुई थी। उसने बताया था कि कोई अनजान युवक उसे परेशान कर रहा है। 2 फरवरी को वह घर से निकली और फिर वापस नहीं लौटी। परिजनों का आरोप है कि वे 15 दिनों से थाने के चक्कर काट रहे थे, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।