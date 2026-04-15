Rajasthan Road Accident: भाइयों का शव देखकर फूट-फूटकर रोए राजकीय चिकित्सक, नए घर के लिए टाइल्स खरीदने गए थे दोनों

जानकारी के अनुसार नागौर जिले के थांवला गांव में पदस्थ राजकीय चिकित्सक प्रकाश चौधरी अपने नए मकान का निर्माण करवा रहे हैं। इसी सिलसिले में उनके 48 वर्षीय भाई श्योदान चौधरी और 40 वर्षीय छोटे भाई मुकेश किशनगढ़ टाइल्स खरीदने गए थे । टाइल्स पसंद करने के बाद दोनों बाइक से वापस थांवला लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में ही यह हादसा हो गया और उनके घर के सपने मातम में बदल गए ।