15 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Rajasthan Road Accident: भाइयों का शव देखकर फूट-फूटकर रोए राजकीय चिकित्सक, नए घर के लिए टाइल्स खरीदने गए थे दोनों

Brothers Death In Road Accident: नागौर के थांवला में तैनात राजकीय चिकित्सक प्रकाश चौधरी की ओर से आवास निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिए टाइल्स खरीदने उनके भाई 48 वर्षीय श्योदान एवं छोटा भाई 40 वर्षीय मुकेश किशनगढ गए थे।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Akshita Deora

Apr 15, 2026

Pushkar Accident

रोते हुए राजकीय चिकित्सक भाई और गोले में क्षतिग्रस्त बाइक और पलटकर मिट़्टी में धंसी जीप की फोटो: पत्रिका

Jeep Hit Bike: बूढ़ा पुष्कर के पास कानस गांव स्थित नेशनल हाइवे की पुलिया पर मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज गति से आ रही एक जीप अचानक विपरीत दिशा में चली गई और सामने से आ रही मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

घर के सपने के लिए निकले थे

जानकारी के अनुसार नागौर जिले के थांवला गांव में पदस्थ राजकीय चिकित्सक प्रकाश चौधरी अपने नए मकान का निर्माण करवा रहे हैं। इसी सिलसिले में उनके 48 वर्षीय भाई श्योदान चौधरी और 40 वर्षीय छोटे भाई मुकेश किशनगढ़ टाइल्स खरीदने गए थे । टाइल्स पसंद करने के बाद दोनों बाइक से वापस थांवला लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में ही यह हादसा हो गया और उनके घर के सपने मातम में बदल गए ।

हादसा इतना भयानक कि उड़ गए परखच्चे

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और जीप भी अनियंत्रित होकर दूसरी दिशा में जाकर पलट गई । दुर्घटना के बाद दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया । हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोगों की भीड़ जुट गई ।

नशे में चालक, पुलिस ने किया गिरफ्तार

बताया जा रहा है कि जीप चालक, पुष्कर के बागोलाई गांव निवासी रामदेव सिंह रावत, हादसे के समय नशे में था । पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है । प्रारंभिक जांच में लापरवाही की आशंका जताई जा रही है और पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है ।

परिवार में पसरा मातम

दोनों मृतक मूलतः सीकर जिले के श्रीमाधोपुर के पास रतनपुरा गांव के रहने वाले थे । पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। जैसे ही राजकीय चिकित्सक ने अपने दोनों भाइयों के शव देखे, वे फूट-फूटकर रो पड़े । पूरे परिवार में इस हादसे के बाद गहरा शोक व्याप्त है । गांव में भी मातम छा गया ।

ये भी पढ़ें

जयपुर में गर्भवती से अभद्रता मामले में चौंकाने वाला खुलासा, MP का हिस्ट्रीशीटर है आरोपी, स्पा सेंटर में कर रहा था काम
जयपुर
Jaipur News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Apr 2026 09:20 am

Published on:

15 Apr 2026 09:06 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Rajasthan Road Accident: भाइयों का शव देखकर फूट-फूटकर रोए राजकीय चिकित्सक, नए घर के लिए टाइल्स खरीदने गए थे दोनों

पत्रिका लाइव अपडेट

Samrat Choudhary Oath Ceremony Live: शपथ से पहले सम्राट चौधरी ने की हनुमान पूजा, 11 बजे समारोह होगा आयोजित

Samrat Choudhary, Samrat Choudhary new cm, bihar new cm, Samrat Choudhary oath, Samrat Choudhary oath ceremony, Samrat Choudhary oath ceremony timing,
राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दुष्कर्म का आरोपी रेजीडेंट डॉक्टर व ई-मित्र संचालक गिरफ्तार

दुष्कर्म का आरोपी रेजीडेंट डॉक्टर व ई-मित्र संचालक गिरफ्तार
अजमेर

राजस्थान पुलिस दिवस: सेवा, साहस और समर्पण को मिलेगा सम्मान

राजस्थान पुलिस दिवस: सेवा, साहस और समर्पण को मिलेगा सम्मान
अजमेर

एक लाख की ठगी के दो आरोपी आगरा से गिरफ्तार

ऑपरेशन ‘म्यूल हंटर’ - साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश, अलवर गेट थाना पुलिस की कार्रवाई, सेवानिवृत्त बुजुर्ग को बनाया था ठगी का शिकार, पुलिस कर रही है आरोपियों से पूछताछ
अजमेर

धमकियां सुरक्षा एजेंसियों के लिए अलर्ट का संकेत या बड़ा ‘खतरा’

धमकियां सुरक्षा एजेंसियों के लिए अलर्ट का संकेत या बड़ा ‘खतरा’
अजमेर

शर्मनाक : सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी पर दस साल से देहशोषण का आरोप

सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी पर दस साल से देहशोषण का आरोप
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.