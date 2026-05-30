कांग्रेस नेता की हत्या का मामला: बाहर नहीं जाने देता था पति इसलिए पहली पत्नी ने बेटे-बेटी के साथ मिलकर किए 4 मर्डर

श्रीरामपुरा के चौहरा हत्याकांड का पुलिस ने चंद घंटों में खुलासा करते हुए पूर्व सरपंच रामसिंह की पहली पत्नी सुनीता देवी (43) व उसकी पुत्री सरिता सिंह उर्फ एकता (18) को गिरफ्तार कर लिया, जबकि विधि विरुद्ध संघर्षरत नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि घटनास्थल से कुछ दूर मिली कार में आग बुझाने के बाद पिछली सीट पर तीन शव जली हालत में मिले। ग्रामीणों ने कार श्रीरामपुरा निवासी पूर्व सरपंच रामसिंह चौधरी की बताई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण लालचन्द कायल, वृत्ताधिकारी किशनढ़ आयुष वशिष्ठ, थानाधिकारी बोराडा सूर्यभान सिंह के निर्देशन में टीम गठित की गई। एमओबी एवं मोबाइल फोरेन्सिक यूनिट को भी बुलाया गया।