Ajmer Murder Case: पहली पत्नी को मुर्गा बनाकर पीटता था कांग्रेस नेता रामसिंह, 4 लोगों की हत्या मामले में खुल रहे राज

Ajmer Four People Murder: अजमेर। अजमेर जिले के श्रीरामपुरा गांव में चार लोगों की हत्या कर शवों को कार में जलाने के मामले में लगातार कई खुलासे सामने आ रहे है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि चारों की अलसुबह घर में सोते हुए धारदार हथियार से हत्या की गई और बाद में शवों को एसयूवी में डालकर डीजल छिड़क आग लगा दी गई, ताकि मामला हादसा लगे। मृतकों में कांग्रेस नेता रामसिंह चौधरी (50), उनकी जिला परिषद सदस्य दूसरी पत्नी सुरज्ञान (40), मां पूसीदेवी (78) और मौसेरी बहन महिमा (34) शामिल है।