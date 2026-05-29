Honeytrap Case: जोधपुर की महिला ने AI कंपनी के मालिक से नजदीकियां बढ़ाई, 90 लाख वसूले, फिर रखी 3 शर्त

डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि 29 अप्रेल को परिवादी विमल कुमार डागा ने महेश नगर थाने में मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट के अनुसार आरोपी महिला एआइ सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक को फोटो-वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर लगातार रुपए की मांग कर रही थी। विशेष पुलिस टीम ने तकनीकी व वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर कार्रवाई करते हुए कमला नेहरू नगर प्रथम विस्तार, जोधपुर निवासी दिशा बाबला को जोधपुर से दस्तयाब कर गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय ने आरोपी महिला को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।