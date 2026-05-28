Rajasthan 4 Lane Road: महुवा-राजगढ़ फोरलेन हाईवे प्रोजेक्ट को मिलेगी रफ्तार, 1 जून को खोले जाएंगे टेंडर

एनएचएआइ के एईएन वेदप्रकाश शर्मा का कहना है कि गढ़ी सवाई राम से मंडावर के बीच पेच कार्य चल रहा है। जल्द ही महुवा और मंडावर के बीच भी गड्ढ़ों को भरा जाएगा। जल्द ही फोरलेन हाईवे का काम भी शुरू होने वाला है। 1 जून को टेंडर खोले जाएंगे। इस फोरलेन परियोजना के पूरा होने से सबसे बड़ा लाभ धार्मिक पर्यटन को मिलेगा। महुवा से मेहंदीपुर बालाजी की दूरी मात्र 15 किलोमीटर रह जाती है, ऐसे में अलवर की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बालाजी धाम तक पहुंचना बेहद सरल हो जाएगा।