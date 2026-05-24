टंकी पर चढ़कर महिला बोली, मेरे पति की शादी रुकवाओ

राहुवास थानाधिकारी गोपाल शर्मा ने बताया कि रविवार सुबह सूचना मिली थी कि भराव निवासी 29 वर्षीय अनिता उर्फ अंगूरी मीना बहरावण्डा हनुमान मंदिर के सामने स्थित पानी की टंकी पर चढ़ी हुई है। महिला की शादी वर्ष 2017 में राहुवास निवासी धनराज पुत्र भरतलाल मीना के साथ हुई थी। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि लंबे समय से पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा था और पति महिला को साथ नहीं रख रहा था। इसी बीच पति द्वारा दूसरी शादी किए जाने की सूचना मिलने पर महिला आक्रोशित होकर टंकी पर चढ़ गई।थानाधिकारी ने बताया कि महिला की ओर से पहले किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। पति द्वारा दूसरी शादी की जानकारी भी ग्रामीणों के माध्यम से मिली। घटना की सूचना पर नांगल राजावतान डिप्टी एसपी दीपक मीना, तहसीलदार महेश शर्मा, गिरदावर हरिनारायण मीना एवं ग्राम पंचायत प्रशासक मोतीलाल मीना मौके पर पहुंचे। कुछ देर बाद सिविल डिफेंस की टीम भी पहुंची और एहतियात के तौर पर टंकी के नीचे जाल बिछाया गया।मौके पर मौजूद जलदाय विभाग के पंप चालक ने बताया कि सुबह करीब पांच बजे जब वह मौके पर पहुंचे तो एक महिला और एक पुरुष टंकी पर चढ़े हुए थे। पुरुष को तो नीचे उतार लिया गया, लेकिन महिला नीचे उतरने को तैयार नहीं हुई।