दौसा में पेट्रोल भरवाकर बिना रुपए दिए भागे बदमाश, कार के साथ घिसटता चला गया कर्मचारी; CCTV में कैद हुई वारदात

दौसा। दौसा जिले के कांदोली स्थित पेट्रोल पंप पर सनसनीखेज वारदात सामने आई। कार में आए बदमाशों ने पहले करीब 4 हजार रुपये का पेट्रोल भरवाया और उसके बाद यूपीआई पेमेंट करने का बहाना बनाकर पेट्रोल पंप के कर्मचारी को बातचीत में उलझा लिया। इसी बीच कार सवार अचानक गाड़ी तेज गति से दौड़ाकर मौके से फरार हो गए। वारदात के दौरान कर्मचारी कार के पास ही मौजूद था। अचानक गाड़ी आगे बढ़ने से वह कार के साथ घिसटता चला गया। इस हादसे में कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका हाथ टूट गया।