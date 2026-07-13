ATM लूटने आए नकाबपोश बदमाश, 6 मिनट तक कैश बॉक्स उखाड़ने की कोशिश, CCTV में कैद हुई दौसा की वारदात

जानकारी के अनुसार देर रात तीन बदमाशों ने लोहे की रॉड से शटर का ताला तोड़ा बूथ के अंदर घुस गए। इस दौरान उनका एक साथ बाहर ही कार में मौजूद रहा। नकाबपोश बदमाशों ने सबसे पहले एटीएम बूथ के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों के तार काटे और ​फिर एटीएम मशीन को उखाड़ने की कोशिश की। करीब 6 मिनट तक कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिली तो बदमाश कार में बैठकर मौके से फरार हो गए। बदमाशों की पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है।