26 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

Rajasthan Crime: सोती हुई 10 साल की बच्ची को उठा ले गया युवक, खेत में दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम

Rajasthan Crime: दौसा जिले के ग्रामीण क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। घर के कमरे में सो रही 10 वर्षीय बालिका को एक अज्ञात युवक उठाकर खेतों में ले गया। चाकू की नोक पर उसे डरा-धमकाकर बलात्कार कर फरार हो गया।

2 min read
Google source verification

दौसा

image

Kamal Mishra

May 26, 2026

Dausa Crime

जांच करते पुलिस अधिकारी (फोटो-पत्रिका)

दौसा। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में सोमवार रात मानवता को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई। घर के कमरे में सो रही 10 वर्षीय बालिका को अज्ञात युवक उठाकर खेतों में ले गया, जहां चाकू की नोक पर डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया। घटना के बाद डरी-सहमी बच्ची किसी तरह रोते हुए घर पहुंची और परिजनों को पूरी आपबीती बताई। वारदात के बाद गांव में आक्रोश फैल गया।

जानकारी के अनुसार पीड़िता के घर के पास सोमवार रात शादी समारोह होने से बारात आई हुई थी। परिवार के लोग पड़ोस में शादी समारोह में व्यस्त थे। इसी दौरान आरोपी घर में घुसा और कमरे में सो रही बालिका को उठाकर खेतों में ले गया। पीड़िता ने परिजनों को बताया कि आरोपी ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और आवाज निकालने पर चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी।

घटनास्थल से मिला दुपट्टा

घटना की जानकारी मिलते ही परिजन रात में ही खेतों की ओर दौड़े और आरोपी की तलाश शुरू की। इस दौरान घटनास्थल के पास बच्ची का दुपट्टा और एक साइकिल की चैन मिली। सूचना पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उपचार किया। वहीं वारदात की खबर लगते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीण जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

एसपी मौके पर पहुंचे

मामले की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार सुबह एसपी पीयूष दीक्षित, एडिशनल एसपी शंकरलाल मीणा, एडिशनल एसपी योगेंद्र फौजदार, सीओ धर्मराज चौधरी और एसएचओ अशोक कुमार चौधरी मौके पर पहुंचे। एफएसएल, एमओबी और डॉग स्क्वायड टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ बलात्कार व पोस्को सहित अनेक धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इनका कहना है-

पुलिस आस-पास के गांवों में संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी जुटाने के साथ घटनास्थल के निकट सक्रिय मोबाइल नंबरों की लोकेशन खंगाल रही है। पीड़िता की हालत सामान्य है। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। -योगेंद्र फौजदार, एएसपी एवं जांच अधिकारी दौसा

ये भी पढ़ें

Rajasthan: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर अनियंत्रित कार ट्रक में घुसी, पंजाब के तीन युवकों की हुई मौत, एक गंभीर घायल
अलवर
alwar accident

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 May 2026 10:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Rajasthan Crime: सोती हुई 10 साल की बच्ची को उठा ले गया युवक, खेत में दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : प्रतिमा स्थापना को लेकर बवाल, पुलिस पर पथराव के बाद हवाई फायरिंग, भारी पुलिस जाप्ता तैनात

Stone Pelting
दौसा

दौसा के 25 गांवों से गुजरेगा ब्यावर-भरतपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, भूमि अधिग्रहण से पहले जनसुनवाई शुरू

Beawar-Bharatpur Greenfield Expressway
दौसा

Dausa: पति की दूसरी शादी रुकवाने के लिए टंकी पर चढ़ी पत्नी, भाई बोला ‘सरकारी नौकरी लगने के बाद जीजा मांगने लगा दहेज’

Dausa News
दौसा

दौसा के गणेश नगर में कार चोरी से पहले सेंसर सिस्टम को तोड़ा, हथियार लेकर आए थे आरोपी

dausa news
दौसा

दौसा में भड़के भाजपा विधायक, बोले- PMO नेतागिरी करता है, फूलों का गुलदस्ता तैयार रखो, इसका इलाज तो मैं करवाऊंगा

Dausa politics news
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.