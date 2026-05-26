Rajasthan Crime: सोती हुई 10 साल की बच्ची को उठा ले गया युवक, खेत में दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम

घटना की जानकारी मिलते ही परिजन रात में ही खेतों की ओर दौड़े और आरोपी की तलाश शुरू की। इस दौरान घटनास्थल के पास बच्ची का दुपट्टा और एक साइकिल की चैन मिली। सूचना पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उपचार किया। वहीं वारदात की खबर लगते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीण जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।