दौसा के गणेश नगर में कार चोरी से पहले सेंसर सिस्टम को तोड़ा, हथियार लेकर आए थे आरोपी

पुलिस के अनुसार आरोपी हथियारों से लैस थे और वारदात पूरी प्लानिंग के तहत की गई। सीसीटीवी फुटेज में चोरी के बाद कार सोमनाथ चौराहा और कलक्ट्रेट चौराहे से गुजरती नजर आई। इसके बाद कार भंडाना व आगे की तरफ कैमरे में नजर आई है। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस आरोपियों की पहचान और तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। इधर शहरवासियों ने बताया कि दौसा शहर में पहले भी चोरी की अनेक घटनाएं हो चुकी, लेकिन खुलासा नहीं हो रहा। शहरवासी बढ़ती चोरियों का खुलासा करने की मांग की है। आरोपियों को कड़ी सजा भी दिलवाई जाए। दौसा में कार के पास खड़ा संदिग्ध। इससे पहले दौसा शहर के गुप्तेश्वर मार्ग पर ​शिक्षक कॉलोनी में एक कार चोरी हो चुकी, उसका भी खुलासा पुलिस ने अभी नहीं किया है।