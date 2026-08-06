‘स्टॉक खत्म’ कहकर लौटा देते, गरीबों के हक का हजारों क्विंटल गेहूं डकार गए, दौसा में 7 डीलरों पर अब बड़ा एक्शन

लालाराम मीणा, भांवता-भांवती: 408 क्विंटल अनाज के गबन का आरोप। एफआईआर दर्ज

रमेश चंद्र शर्मा, जीतपुर राहुवास: 256 क्विंटल अनाज का गबन का आरोप, एफआईआर के आदेश

साहब सिंह गुर्जर, नाहिड़ा: 254 क्विंटल 74 किलो अनाज का गबन का आरोप, एफआईआर के आदेश

आराम सिंह गुर्जर, बड़ागांव: 196 क्विंटल अनाज का गबन का आरोप, एफआईआर दर्ज करने के आदेश

जतन सिंह गुर्जर, सलमेपुर: 526 क्विंटल अनाज का गबन का आरोप। एफआईआर के आदेश

तोताराम मीणा, ठीकरिया: 531 क्विटल अनाज का गबन, एफआईआर दर्ज

संजय कुमार मीणा, पलानहेड़ा: 840 क्विंटल अनाज का गबन का आरोप, एफआईआर के आदेश