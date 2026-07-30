बड़ी सौगात: राजस्थान का दूदू-लालसोट हाईवे बनेगा हाईटेक, 601 करोड़ आएगी लागत, जमीन अधिग्रहण शुरू

Dausa Lalsot Highway Project (Photo-chatgpt AI Generated)
Dausa Lalsot Highway Project : दौसा। लालसोट क्षेत्र के लोगों, व्यापारियों और रोजाना सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने विश्व बैंक सहायता प्राप्त राजस्थान हाईवे मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के तहत लालसोट-तूंगा-चाकसू-फागी से दूदू तक विस्तारित स्टेट हाईवे-02 के विकास, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं दीर्घकालिक रखरखाव के लिए 601.40 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। स्वीकृति के साथ ही भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।
परियोजना के तहत 565.73 करोड़ रुपए सड़क निर्माण एवं रखरखाव तथा 35.67 करोड़ रुपए भूमि अवाप्ति और मुआवजा वितरण पर खर्च किए जाएंगे। निर्माण कार्य हाइब्रिड एन्युटी मोड पर होगा, जिससे गुणवत्ता और समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। यह परियोजना राज्य सरकार की बजट घोषणा तथा विश्व बैंक पोषित पांच प्रमुख सड़क परियोजनाओं में शामिल है।
नई सड़क बनने से लालसोट से दूदू तक यात्रा अधिक सुरक्षित, तेज और सुगम होगी। साथ ही जयपुर शहर के भारी ट्रैफिक से बचते हुए अजमेर-जयपुर-दिल्ली नेशनल हाईवे (एनएच-48) तक सीधी और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे पश्चिमी राजस्थान और गुजरात की ओर आवागमन भी आसान होगा।
विधायक रामबिलास मीना ने बताया कि इस परियोजना से क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। किसानों और व्यापारियों को कृषि उपज एवं स्थानीय उत्पाद प्रमुख मंडियों और औद्योगिक क्षेत्रों तक कम समय और कम लागत में पहुंचाने में सुविधा होगी। सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण से दुर्घटनाओं में कमी आने के साथ यात्रा समय, ईंधन और वाहन रखरखाव की लागत में भी बचत होगी।
राजस्थान राज्य सडक़ विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता ईश्वर चौधरी ने बताया कि यह मार्ग टू-लेन विथ पेव शोल्डर (मुख्य सडक़ की दोनों लेन के बगल में बनी पर पटरी) के रूप में तैयार किया जाएगा। परियोजना को लेकर वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। भूमि अधिग्रहण की शुरुआती कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।
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