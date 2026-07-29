गुरुग्राम की फैक्ट्री में शुरू हुई मोहब्बत, बांदीकुई में खत्म: प्रेम विवाह के 90 दिन बाद की आत्महत्या

प्रारंभिक जांच और परिजनों से पूछताछ में सामने आया कि अभिषेक और कविता गुरुग्राम की एक फैक्ट्री में साथ काम करते थे। वहीं दोनों के बीच जान-पहचान हुई, जो बाद में प्यार में बदली और तीन महीने पहले ही दोनों ने शादी कर ली थी। शादी के बाद कविता गांव में रह रही थी, जबकि उसका पति अभिषेक नौकरी के सिलसिले में गुरुग्राम में ही था।