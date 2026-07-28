दौसा: एक दिन में 4 मौतें, करंट से युवक की जान गई, सदमे में भाई ने तोड़ा दम; हादसे में पिता-पुत्र की भी मौत

झांपदा थाना के एएसआई जगदीश प्रसाद ने बताया कि सवांसा जीएसएस से 11 केवी की नई लाइन डाली जा रही थी। रविवार को अलवर जिले के कठूमर क्षेत्र के तसई गांव के गौरवाली मोहल्ला निवासी कंपनी कर्मचारी जितेंद्र चौहान उर्फ जीतू (28) पुत्र अतरसिंह नई लाइन पर तार डाल रहा था। इसी दौरान नई लाइन ऊपर से गुजर रही पुरानी बिजली लाइन के संपर्क में आ गई। पुरानी लाइन में विद्युत सप्लाई चालू होने के कारण नई लाइन में भी करंट दौड़ गया, जिसकी चपेट में आने से जितेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई।