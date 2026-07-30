Dausa: राखी बांधने का सपना रहा अधूरा, करंट ने छीनी 20 महीने के भाई की जिंदगी, बिलखती रही दोनों बहनें

Dausa Child Death: रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। देशभर में घरों में बहनें अपने भाइयों के लिए राखियां खरीद रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दौसा जिले के दुब्बी कस्बे के कुम्हार मोहल्ले में इस बार राखी की खुशियां मातम में बदल गईं। यहां खेलते-खेलते 20 महीने के मासूम दिव्यांश की करंट लगने से मौत हो गई। इस हादसे के बाद परिवार पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूट गया है। जानकारी के अनुसार दिव्यांश की छह साल और चार साल की दो बहनें हैं। इस हादसे के बाद उन दोनों बहनों का भी रो-रोकर बुरा हाल है।