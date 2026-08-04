Dausa News: फर्जी आईडी बनाकर युवती की फोटो वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार, मोबाइल जब्त

दौसा। जिले की बालाहेड़ी थाना पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए युवती की छवि खराब करने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने युवती के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर उसकी तस्वीरें अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणियों के साथ सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थीं। पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। मामले में अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है।