 राजस्थान पुलिस का ‘सिंघम’ अवतार! बुज़ुर्ग महिला से ‘दरिंदगी’ के हैवान चढ़े हत्थे, जानें क्या किया हाल? 

राजस्थान के दौसा जिले से एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली और अमानवीय वारदात सामने आई थी, जिसने पूरे सूबे को झकझोर कर रख दिया था। यहाँ एक बुजुर्ग महिला मनफूली देवी के पैरों में पहने चांदी के कड़ों को बदमाशों ने कटर मशीन (ग्राइंडर) से काट लिया था। इस मामले में तत्परता दिखाते हुए बसवा पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को दबोच लिया था। शुक्रवार को जब इन्हें कोर्ट में पेश किया गया और घटनास्थल पर शिनाख्त के लिए लाया गया, तो पुलिस का एक अलग ही रूप देखने को मिला।